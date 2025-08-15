বাঁশখালীতে বাজার থেকে ঘরে ফেরার পথে এক ব্যক্তিকে খুন
চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে বাজার থেকে ঘরে ফেরার পথে মোজাহের আহমেদ (৪০) নামের এক ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার রাত আটটার দিকে উপজেলার গন্ডামারা ইউনিয়নের পূর্ব বড়ঘোনা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। তিনি গন্ডামারা ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের পূর্ব বড়ঘোনা দরফ আলী সিকদার শের আলীর পুত্র।
পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের ভাষ্য, হাফবাইন্না বাজার থেকে ফেরার পথে কয়েকজন অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি মোজাহেরের পথ রোধ করে ইট দিয়ে আঘাত করে তাঁকে হত্যা করে। পরে রাস্তার পাশের জমি থেকে পুলিশ তাঁর লাশ উদ্ধার করেছে।
স্থানীয় লোকজন জানান, তিন মাস আগে মোজাহেরের সঙ্গে স্থানীয় একটি পক্ষের বিরোধ হয়। তখন ওই পক্ষ তাঁর ঘরে আগুন দিয়েছিল। এর পর থেকে বিরোধ চলছিল।
বাঁশখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম বলেন, ‘আমরা লাশ উদ্ধার করেছি। মাথায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।’