কেরানীগঞ্জে আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন

কেরানীগঞ্জে আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন
ঢাকার কেরানীগঞ্জে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের পরিত্যক্ত কার্যালয়ের ছাদে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়েছে।
কেরানীগঞ্জ মডেল থানা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আলতাফ হোসেন বিপ্লবের স্ত্রী সোনিয়া আক্তার এই পতাকা উত্তোলন করেন। আজ শুক্রবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে তিনি কেরানীগঞ্জ মডেল থানার তারানগর ইউনিয়নের ঘাটারচর এলাকায় কেরানীগঞ্জ মডেল থানা আওয়ামী লীগের প্রধান কার্যালয়ের ছাদে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন তিনি।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সোনিয়া আক্তার বোরকা পরে পরিত্যক্ত আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে আসেন। একপর্যায়ে তিনি কার্যালয়ের ছাদে উঠে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে দ্রুত সেখান থেকে চলে যান।
এ বিষয়ে জানতে আলতাফ হোসেনের মুঠোফোনে একাধিকবার কল করা হলেও সংযোগ বন্ধ পাওয়া যায়।
প্রসঙ্গত, ২০২৪ সালের ৪ আগস্ট বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় কার্যালয়টিতে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। এর পর থেকে ভবনটি পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে।