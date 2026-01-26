জেলা

টাঙ্গাইলে আরও এক বিদ্রোহী প্রার্থীকে বিএনপি থেকে বহিষ্কার

নিজস্ব প্রতিবেদক
টাঙ্গাইল
টাঙ্গাইল-৪ আসনে বিএনপির বিদ্রোহী প্রার্থী আবদুল হালিমছবি: সংগৃহীত

টাঙ্গাইলে বিএনপির আরও এক বিদ্রোহী প্রার্থীকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। তিনি হলেন টাঙ্গাইল-৪ (কালিহাতী) আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী আবদুল হালিম।

আবদুল হালিম কালিহাতী উপজেলা বিএনপির উপদেষ্টা ও জাতীয়তাবাদী মুক্তিযোদ্ধা দল কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি। আজ সোমবার বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই বহিষ্কারের কথা জানানো হয়।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে, দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করে আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কারণে আবদুল হালিমকে বিএনপির প্রাথমিক সদস্যপদসহ সব পর্যায়ের পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। একই সঙ্গে তাঁকে জাতীয়তাবাদী মুক্তিযোদ্ধা দল কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি পদসহ দলের সব পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

আবদুল হালিম টাঙ্গাইল-৪ আসনে বিএনপির মনোনয়ন চেয়েছিলেন। বিএনপির এ আসনে মনোনয়ন দেয় দলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য লুৎফর রহমান ওরফে মতিনকে। দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করে তিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে মোটরসাইকেল প্রতীক নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন এবং নির্বাচনী এলাকায় নিয়মিত প্রচারণা চালাচ্ছেন।

প্রসঙ্গত, এর আগে টাঙ্গাইল-১ (মধুপুর-ধনবাড়ী) আসনে বিদ্রোহী প্রার্থী দলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য মোহাম্মদ আলী, টাঙ্গাইল-৩ (ঘাটাইল) আসনের বিদ্রোহী প্রার্থী সাবেক মন্ত্রী লুৎফর রহমান খান ওরফে আজাদ ও টাঙ্গাইল-৫ (সদর) আসনে বিদ্রোহী প্রার্থী জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ফরহাদ ইকবালকে বিএনপি থেকে বহিষ্কার করা হয়।

বহিষ্কারের ব্যাপারে আবদুল হালিমের বক্তব্য জানতে একাধিকবার তাঁর মুঠোফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হয় কিন্তু তাঁকে পাওয়া যায়নি।

