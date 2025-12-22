ঢাকা-৩ আসনে গয়েশ্বর, নিপুণ রায়সহ ১০ জনের মনোনয়নপত্র সংগ্রহ

ঢাকা-৩ আসনে গয়েশ্বর, নিপুণ রায়সহ ১০ জনের মনোনয়নপত্র সংগ্রহ
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-৩ আসনে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায় ও তাঁর পুত্রবধূ বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য নিপুণ রায়সহ ১০ জন মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। অন্যদিকে ঢাকা-২ আসন থেকে বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আমানউল্লাহ আমানসহ তিনজন মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন।
আজ সোমবার পর্যন্ত এ দুই আসনে মোট ১৩ জন মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কেরানীগঞ্জ উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম। তিনি বলেন, ২৯ ডিসেম্বর মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন। নির্বাচনী আচরণবিধি ও বিধিমালা অনুযায়ী সার্বিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে কাজ করা হচ্ছে।
ঢাকা-২ আসনটি কেরানীগঞ্জ উপজেলার কালিন্দী, শাক্তা, তারানগর, বাস্তা, রোহিতপুর, কলাতিয়া ও হযরতপুর এবং সাভার উপজেলার ভাকুর্তা, আমিনবাজার ও তেঁতুলঝোড়া ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত। অন্যদিকে ঢাকা-৩ আসন দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানার আগানগর, জিনজিরা, শুভাঢ্যা, কোন্ডা ও তেঘরিয়া ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত।
কেরানীগঞ্জ উপজেলা নির্বাচন কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, ঢাকা-২ আসন থেকে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও দলটির মনোনীত প্রার্থী আমানউল্লাহ আমান, ইসলামী আন্দোলনের মনোনীত প্রার্থী মাওলানা জহিরুল ইসলাম এবং ঢাকা জেলা জামায়াতের শুরা সদস্য ও জামায়াতের মনোনীত প্রার্থী প্রকৌশলী মোহাম্মদ তৌফিক হাসান।
ঢাকা-৩ আসনে মনোনয়নপত্র সংগ্রহকারীদের মধ্যে আছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, দলটির নির্বাহী কমিটির সদস্য ও ঢাকা জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক নিপুণ রায়, কেরানীগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও দলটির নির্বাহী কমিটির সদস্য নাজিমউদ্দিন মাস্টার, যুবদল কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি রেজাউল কবির, দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মোজাদ্দেদ আলী, ঢাকা জেলা জামায়াতের নায়েবে আমির ও দলটির মনোনীত প্রার্থী অধ্যক্ষ শাহীনুর ইসলাম, ইসলামী আন্দোলন দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানার সভাপতি সুলতান আহমেদ খান, ঢাকা জেলা (দক্ষিণ) ছাত্রদলের সভাপতি পাভেল মোল্লার মা পারুল মোল্লা, সাবেক ছাত্রদল নেতা মনির হোসেন ও দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের মীরেরবাগ এলাকার গৃহবধূ তাহমিনা রহমান।