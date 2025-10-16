ভোটার তালিকা নিয়ে অভিযোগ ছাত্রদলের, পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে শিবির

রাকসু নির্বাচন
ভোটার তালিকা নিয়ে অভিযোগ ছাত্রদলের, পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে শিবির
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু), হল সংসদ ও সিনেট ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনের ভোট গ্রহণ শুরু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা ১০ মিনিটে শুরু হওয়া এই ভোট চলবে বিকেল ৪টা পর্যন্ত।
বেলা ১১টা পর্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে ভোট গ্রহণ হয়েছে। তবে ছবিসহ ভোটার তালিকা এজেন্টরা দেখতে পারছেন না বলে অভিযোগ করেছেন ছাত্রদলের ভিপি (সহসভাপতি) প্রার্থী শেখ নূর উদ্দিন (আবির)। অন্যদিকে ছাত্রশিবিরের ভিপি প্রার্থী মোস্তাকুর রহমান (জাহিদ) বলছেন, ‘নির্বাচন নিয়ে এখন পর্যন্ত কোনো অভিযোগ নেই৷ আমরা (পরিস্থিতি) পর্যবেক্ষণে রাখছি৷ আমরা প্রশাসনকে বলব, কোনো দলের প্রতি পক্ষপাতমূলক আচরণ যেন না করা হয়।’
আজ সকাল ৯টার পর জুবেরী ভবন কেন্দ্রের সামনে আসেন ছাত্রদলের ভিপি প্রার্থী শেখ নূর উদ্দিন। সেখানে দাঁড়িয়ে তিনি প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে মুঠোফোনে কথা বলেন। এরপর তিনি সাংবাদিকদের সঙ্গেও কথা বলেন।
শেখ নূর উদ্দিন বলেন, ‘আমার পোলিং এজেন্টরা ফোন করে জানাচ্ছেন, কেন্দ্রগুলোয় তাঁদের ছবিসহ ভোটার তালিকা দেখতে দেওয়া হচ্ছে না। তালিকায় ছবি থাকলেও সেটা শুধু রিটার্নিং কর্মকর্তারা দেখতে পারছেন। ছবিসহ ভোটার তালিকা যদি এজেন্টরা দেখতে না পান, তাহলে তাঁরা কীভাবে ভোটার শনাক্ত করবেন। জাল ভোট হচ্ছে কি না, সেটা কীভাবে শনাক্ত করবেন?’
ছাত্রদলের ভিপি প্রার্থী শেখ নূর উদ্দিন আরও বলেন, ‘বিষয়টা নিয়ে আমি রাকসুর প্রধান নির্বাচন কমিশনার এফ নজরুল ইসলাম স্যারের সঙ্গে কথা বললাম। তিনি বললেন যে এটা তিনি ব্যবস্থা করছেন।’ তিনি আরও বলেন, ‘নির্বাচন ঘিরে পর্যাপ্ত নিরাপত্তাব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এর পরও কোনো পক্ষ বা প্রার্থী ক্যাম্পাসে বহিরাগত ঢোকানোর চেষ্টা করলে আমরা অবশ্যই প্রতিহত করব। শিক্ষার্থীরা সেটা মেনে নেবে না।’
আজ সকাল পৌনে ১০টার দিকে জুবেরী ভবনে স্থাপিত সৈয়দ আমীর আলী হলের কেন্দ্রে ভোট দিতে আসেন শিবিরের ভিপি প্রার্থী মোস্তাকুর রহমান। তিনি ভোট দিয়ে বের হন ১০টা ৮ মিনিটে। পরে কথা বলেন সাংবাদিকদের সঙ্গে।
মোস্তাকুর রহমান বলেন, ‘আশা করি সব শিক্ষার্থী উৎসবমুখর পরিবেশে ভোট দেবে। নির্বাচন কমিশন ও প্রশাসনের প্রতি আমার আহ্বান, আজ সারা দিন নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে তারা যেন বিমাতাসুলভ আচরণ না করে এবং সুষ্ঠু পদক্ষেপ নেয়।’
মোস্তাকুর রহমান আরও বলেন, ‘ডাকসু, জাকসু ও চাকসুর ছোট ছোট দুর্বলতাগুলো যাচাই করে এখানে যেন সেই দুর্বলতাগুলো ধরা না পড়ে, সে ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনকে যথেষ্ট ভূমিকা রাখতে হবে। নির্বাচন কমিশন ও সব প্যানেলকে আমি আহ্বান জানাব, আচরণবিধির প্রতি খেয়াল রেখে এবং নির্বাচনের ধারার প্রতি খেয়াল রেখে নির্বাচনটা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে সবাই যেন ভূমিকা রাখে।’
নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবে, সে ব্যাপারে তাঁরা আশাবাদী বলেও উল্লেখ করেন মোস্তাকুর রহমান। তিনি বলেন, ‘তবে প্রশাসনের বিষয়ে পর্যবেক্ষণ আমরা এখনই দেব না। সুষ্ঠুভাবে ফলাফল না হওয়া পর্যন্ত প্রশাসন ও নির্বাচন কমিশনের ব্যাপারে আমরা কোনো কিছু বলতে চাই না। তারা কোনো দলের প্রতি পক্ষপাতমূলক আচরণ যদি কিছু সময়ের জন্যও করে, সেটার ব্যাপারে আমরা অভিযোগ জানাব এবং পদক্ষেপ নেব, ইনশা আল্লাহ।’