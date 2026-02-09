জেলা

শরীয়তপুর-৩ আসন

নির্বাচনী জনসভার মধ্য দিয়ে প্রচার শেষ করলেন নুরুদ্দিন আহাম্মেদ

প্রতিনিধি
শরীয়তপুর
প্রচার-প্রচারণা শেষের দিনে নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য দেন শরীয়তপুর-৩ আসনের বিএনপির প্রার্থী মিয়া নুরুদ্দিন আহাম্মেদ। আজ সোমবার বিকেলে ডামুড্যা উপজেলা সদরের মুসলিম পাইলট উচ্চবিদ্যালয় মাঠেছবি: প্রথম আলো

শরীয়তপুর-৩ আসনে নির্বাচনী জনসভার মধ্য দিয়ে প্রচার-প্রচারণা শেষ করেছেন বিএনপির প্রার্থী মিয়া নুরুদ্দিন আহাম্মেদ (অপু)। আজ সোমবার সন্ধ্যায় ডামুড্যা উপজেলা সদরের মুসলিম পাইলট উচ্চবিদ্যালয় মাঠে জনসভার আয়োজন করে উপজেলা বিএনপি। উপজেলার সাতটি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডের বিএনপির সমর্থক, নেতা-কর্মীরা জনসভায় উপস্থিত হন। এ ছাড়া বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদে (ইউপি) আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত চেয়ারম্যানরা জনসভায় যোগ দিয়ে মিয়া নুরুদ্দিনকে সমর্থন দেন।

ডামুড্যা, গোসাইরহাট উপজেলা ও ভেদরগঞ্জ উপজেলার আংশিক নিয়ে শরীয়তপুর–৩ আসন গঠিত। এ আসনে ৩ লাখ ৪০ হাজার ১৪২ জন ভোটার রয়েছেন। এখানে বিএনপির প্রার্থী দলটির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সাবেক একান্ত সচিব মিয়া নুরুদ্দিন আহাম্মেদ অপু। তাঁর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী মোহাম্মদ আজাহারুল ইসলাম, ইসলামী আন্দোলনের হানিফ মিয়া ও জাতীয় পার্টির প্রার্থী আবদুল হান্নান। তবে নুরুদ্দিন আহাম্মেদ ও আজাহারুল ইসলামের মধ্যেই মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে বলে মনে করছেন ভোটাররা।

বিএনপির নেতারা জানান, নির্বাচনী প্রচারণার শেষ দিন আজ সকালে নুরুদ্দিন আহাম্মেদ তাঁর গ্রামের বাড়ি গোসাইরহাট উপজেলার কোদালপুর থেকে নির্বাচনী গণসংযোগ কার্যক্রম শুরু করেন। প্রথমে তিনি নির্বাচনী এলাকার বিভিন্ন মসজিদের ইমাম ও মুয়াজ্জিনদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। এরপর তিনি গোসাইরহাট উপজেলার কোদালপুর, আলওয়ালপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামের ভোটারদের সঙ্গে দেখা করেন ও কুশল বিনিময় করেন। এরপর তিনি বিভিন্ন ভোটকেন্দ্রে দায়িত্ব পালন করবেন, এমন নেতা-কর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। সন্ধ্যার সময় স্থানীয় বিএনপির নেতাদের সঙ্গে নিয়ে ডামুড্যা উপজেলা সদরের মুসলিম পাইলট উচ্চবিদ্যালয়ের মাঠে আসেন। সেখানে বিএনপি আয়োজিত নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য দেন।

উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক শাহাদাত হোসেনের সভাপতিত্বে আরও বক্তব্য দেন উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য জিল্লুর রহমান, উজ্জ্বল সিকদার, রেজাউল করিম শ্যামল ব্যাপারী প্রমুখ। জনসভায় ডামুড্যা উপজেলার সাতটি ইউনিয়ন পরিষদের আওয়ামী লীগের চেয়ারম্যানরা উপস্থিত হন। সভা চলাকালীন সেখানে আসেন ডামুড্যা পৌরসভার সাবেক মেয়র ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সহসভাপতি রেজাউল করিম রাজা ছৈয়াল। তাঁরা প্রত্যেকে নুরুদ্দিন আহাম্মেদকে সমর্থন জানিয়ে ধানের শীষ প্রতীকে ভোট চান।

বিএনপি প্রার্থীর নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য দেন ডামুড্যা উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও পূর্ব ডামুড্যা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মাসুদ পারভেজ ওরফে লিটন। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, ‘শরীয়তপুর-৩ নির্বাচনী এলাকার সব ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও বিভিন্ন ইউনিটের আওয়ামী লীগের নেতারা নুরুদ্দিন আহাম্মেদ অপুকে সমর্থন দিয়েছেন। তাঁর পক্ষে আমরা ধানের শীষ প্রতীকে ভোট চেয়েছি।’

বিএনপির প্রার্থী মিয়া নুরুদ্দিন আহাম্মেদ প্রথম আলোকে বলেন, ‘নির্বাচনী এলাকার প্রতিটি গ্রামে গিয়েছি। ভোটারদের সাথে কথা বলে তাদের সমস্যার কথা জানার চেষ্টা করেছি। আমি নির্বাচিত হতে পারলে ভোটারদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি শতভাগ বাস্তবায়ন করব। এলাকা থেকে দুর্নীতি, সন্ত্রাস ও মাদক নির্মূল করা আমার প্রধান কাজ হবে। এলাকার বেকার নারী পুরুষের কর্মসংস্থানের সৃষ্টির নানা উদ্যোগ নেওয়া হবে।’

