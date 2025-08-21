‘হেল্প, হেল্প’ বলে ডেকে শিক্ষককে ছুরি মারা সেই ছাত্রী গ্রেপ্তার
রাজশাহীতে ‘হেল্প হেল্প’ বলে ডেকে শিক্ষককে ছুরিকাঘাত করা ছাত্রীর বিরুদ্ধে হত্যাচেষ্টার অভিযোগে মামলা করেছেন ভুক্তভোগী শিক্ষক। এই মামলায় গত বুধবার রাতে ওই ছাত্রীকে গ্রেপ্তার করেছে রাজশাহী নগরের বোয়ালিয়া থানার পুলিশ। আদালতের মাধ্যমে বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) দুপুরে তাকে যশোরে শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে (সিডিসি) পাঠানো হয়েছে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বোয়ালিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল কালাম আজাদ।
মামলাটি করেছেন আহত শিক্ষক মারুফ কারখী (৩৪)। তিনি রাজশাহী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজের বাংলা বিষয়ের সহকারী শিক্ষক। তাঁর বাড়ি ঠাকুরগাঁও। বর্তমানে নগরের কাজলা এলাকায় থাকেন। পড়াশোনা করেছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে। মারুফ কারখীর গলায় ও হাতে জখম হয়েছে।
যোগাযোগ করা হলে বৃহস্পতিবার বিকেলে মারুফ কারখী জানান, বুধবার বিকেলের দিকে তিনি থানায় হাজির হয়ে মামলার এজাহারে সই করেছেন। ওই এজাহারে তিনি প্রধানত হত্যাচেষ্টার অভিযোগ করেছেন। তিনি বলেন, মেয়েটি ‘হেল্প, হেল্প’ বলে চিৎকার করছিল। তখন তিনি চলেই যাচ্ছিলেন। পরের আরও উচ্চ স্বরে চিৎকার করছিল। তখন তিনি থেমে যান। ভেবেছিলেন মেয়েটি বড় কোনো বিপদে পড়েছে। ছিনতাইয়েরও শিকার হতে পারে। তিনি থামার সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে এসে তাকে ছুরি দিয়ে আঘাত করেছে। এরপর তিনি পড়ে গেছেন। তারপরেও আঘাত করে গেছে। একপর্যায়ে তিনি তার ছুরি ধরেছেন। মুখে মাস্ক পরা থাকার কারণে তিনি মেয়েটিকে প্রথমে চিনতে পারেননি।
গত মঙ্গলবার বেলা পৌনে দুইটার দিকে নগরের সপুরা এলাকায় এ ঘটনা ঘটেছে। ঘটনার পর ওই ছাত্রীকে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়। তার বয়স আনুমানিক ১৬ বছর। সে রাজশাহী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে। ‘উচ্ছৃঙ্খল আচরণের কারণে’ ২০২৩ সালে তাকে সেনাবাহিনী পরিচালিত এই স্কুল থেকে টিসি দেওয়া হয়। এখন সে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) পরিচালিত রাজশাহীর শহীদ কর্নেল কাজী এমদাদুল হক পাবলিক স্কুলে দশম শ্রেণিতে পড়াশোনা করে। টিসি দেওয়ার কারণে ‘ক্ষোভ’ থেকে ওই ছাত্রী এই কাণ্ড ঘটিয়েছেন বলে অভিযোগ।
নগরের বোয়ালিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল কালাম আজাদ জানান, শিক্ষকের ওপরে ছাত্রীর হামলায় ওই শিক্ষক বাদী হয়ে মামলা করেছেন। মামলায় বুধবার রাতেই মেয়েটিকে গ্রেপ্তার করা হয়। বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টার দিকে মেয়েটি রাজশাহী শিশু আদালতে পাঠানো হয়। আদালত তাকে যশোর শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে পাঠানোর নির্দেশ দেন।