মুন্সিগঞ্জে পুলিশ ক্যাম্পে হামলা: ৭ স্থানে অভিযান-তল্লাশি, অস্ত্র উদ্ধার হয়নি

মুন্সিগঞ্জে পুলিশ ক্যাম্পে হামলা: ৭ স্থানে অভিযান-তল্লাশি, অস্ত্র উদ্ধার হয়নি
মুন্সিগঞ্জের গজারিয়া উপজেলায় পুলিশের ওপর গুলি ও ককটেল ছোড়ার ঘটনার পর সাঁড়াশি অভিযান চালিয়েও কাউকে আটক বা গ্রেপ্তার করা যায়নি। গত রোববার থেকে গতকাল মঙ্গলবার গভীর রাত পর্যন্ত চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় এসব অভিযান চলে। এ সময়ে অস্ত্র বা ডাকাতির সরঞ্জামও উদ্ধার করা যায়নি।
গত সোমবার বিকেল সোয়া পাঁচটা থেকে সন্ধ্যা পৌনে ছয়টা পর্যন্ত মুন্সিগঞ্জের গজারিয়া উপজেলার গুয়াগাছিয়া ইউনিয়নের জামালপুর অস্থায়ী পুলিশ ক্যাম্পসংলগ্ন মেঘনা নদীতে এ হামলার ঘটনা ঘটে। ডাকাত দলের হাতে থাকা অস্ত্রগুলো থানা থেকে লুট করা বলে দাবি করেছে পুলিশ। হামলার একপর্যায়ে ধাওয়া খেয়ে ডাকাত দলের সদস্যেরা মতলব উত্তর উপজেলার নদীর তীরবর্তী কয়েকটি স্থানে চলে যায়। এ পরিপ্রেক্ষিতে মতলব উত্তর উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় পুলিশ অভিযান চালায়।
এ সম্পর্কে চাঁদপুরের সহকারী পুলিশ সুপার (মতলব সার্কেল) খায়রুল কবির জানান, এসব অভিযানে কাউকে আটক বা গ্রেপ্তার করা যায়নি, অস্ত্রও উদ্ধার হয়নি। ডাকাতদের ধরতে পুলিশকে সহযোগিতা করতে স্থানীয়দের প্রতি অনুরোধ জানান তিনি।
পুলিশ ও স্থানীয় একাধিক বাসিন্দার সূত্রে জানা গেছে, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর একাধিক দল মতলব উত্তরের বেলতলী ঘাট, বাইদ্দা পল্লি, সওদাগর পল্লি, কালীরবাজার ঘাট, চিতাখোলাসহ মোট ৭টি স্থানে অভিযান ও তল্লাশি চালায়। তবে অভিযানের বিষয়টি টের পেয়ে ডাকাতেরা আগেভাগেই এসব এলাকা থেকে পালিয়ে যায়।
নাম প্রকাশ না করার শর্তে বেলতলী ও কালীরবাজার ঘাট এলাকার একাধিক বাসিন্দা বলেন, এলাকায় ডাকাত প্রবেশ করার খবরে এবং সাঁড়াশি অভিযান দেখে লোকজনের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে। এলাকায় থমথমে পরিস্থিতি।