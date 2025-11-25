জেলা

বিসিএস পরীক্ষা পেছানোর দাবি

জাহাঙ্গীরনগরের শিক্ষার্থীদের দুই ঘণ্টা ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অবরোধ

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
৪৭তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা পেছানোর দাবিতে ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল শিক্ষার্থী। আজ মঙ্গলবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকেছবি : প্রথম আলো

৪৭তম বিসিএস লিখিত পরীক্ষা পেছানোর দাবিতে আবারও ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল শিক্ষার্থী।

আজ মঙ্গলবার দুপুর সোয়া ১২টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটক–সংলগ্ন ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের দুই লেন আটকে বিক্ষোভ শুরু করেন তাঁরা। এতে মহাসড়কের দুই পাশে যানজটের সৃষ্টি হয়। তবে অ্যাম্বুলেন্সসহ জরুরি পরিষেবার যানবাহন চলাচলে বাধা দেওয়া হয়নি। প্রায় দুই ঘণ্টা পর দুপুর ২টা ৫ মিনিটে অবরোধ তুলে নেন শিক্ষার্থীরা।

এর আগে গতকাল সোমবার একই দাবিতে ২০ মিনিট ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অবরোধ করেন শিক্ষার্থীরা।

ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অবরোধ চলাকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসি বিভাগের ৪৭তম ব্যাচের শিক্ষার্থী বরিউল আলম বলেন, ‘তাড়াহুড়া করে পিএসসি আমাদের পরীক্ষা নিচ্ছে। এর প্রতিবাদে আমরা এক মাস ধরে পিএসসিতে স্মারকলিপি প্রেরণ, পিএসসির সামনে অবস্থান কর্মসূচি, শাহবাগ ব্লকের সঙ্গে সমন্বয় করে সারা দেশে আমাদের আন্দোলন চলমান রেখেছি। এ আন্দোলন শুধু ৪৭তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার্থীদের যৌক্তিক দাবির জন্য নয়, এ ন্যায্য দাবি যদি আজ তারা মেনে না নিয়ে স্বৈরাচারী সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়, ভবিষ্যতে একের পর এক স্বৈরাচারী সিদ্ধান্ত তারা চাপিয়ে দেবে।’

বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের ৪৭তম ব্যাচের শিক্ষার্থী মো. রুহান বলেন, ‘লিখিত পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য আমাদের সময় প্রয়োজন। আমরা সময় বৃদ্ধির জন্য আন্দোলন করছি। এ দাবিতে আমরা পিএসসির কাছে বারবার গেছি। কিন্তু পুলিশ আমাদের লাঠিপেটা করেছে। বিগত বিসিএসে মোটামুটি ৬ মাস থেকে প্রায় ১ বছর বা ১৫ মাস পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ৪৭তম বিসিএসের ক্ষেত্রে বৈষম্য করা হচ্ছে।’

পূর্বনির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী ২৭ নভেম্বর থেকে ৪৭তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা শুরু হবে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। সংস্থাটি বলছে, অনেক আগেই এ বিসিএসের রোডম্যাপ (রূপরেখা) প্রকাশ করা হয়েছিল। পরীক্ষা গ্রহণের প্রস্তুতিও শেষ। এখন তা পেছানো সম্ভব নয়।

