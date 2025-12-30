নোয়াখালীর তিনটি সংসদীয় আসনে বিএনপির ‘বিদ্রোহী’ প্রার্থী ছয়জন

নোয়াখালীর তিনটি সংসদীয় আসনে বিএনপির ‘বিদ্রোহী’ প্রার্থী ছয়জন
নোয়াখালীর ছয়টি সংসদীয় আসনের মধ্যে তিনটিতে বিএনপির মনোনয়নবঞ্চিত ছয়জন সাবেক ও বর্তমান নেতা স্বতন্ত্র (বিদ্রোহী) প্রার্থী হয়েছেন। এর মধ্যে নোয়াখালী-৬ (হাতিয়া) আসনে স্বামী-স্ত্রী দুজন বিএনপির দলীয় প্রার্থীর বিরুদ্ধে প্রার্থী হয়েছেন। জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার দপ্তরে দাখিল করা মনোনয়নপত্রের তালিকা পর্যালোচনা করে এমন তথ্য পাওয়া গেছে।
জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার দপ্তর থেকে পাওয়া প্রাথমিক প্রার্থী তালিকা অনুযায়ী, জেলার ছয়টি সংসদীয় আসনের মধ্যে নোয়াখালী-২ (সেনবাগ ও সোনাইমুড়ী আংশিক) আসনে বিএনপির দলীয় প্রার্থী জয়নুল আবদিন ফারুক ছাড়াও স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন বিএনপি নেতা কাজী মফিজুর রহমান ও আবুল কালাম আজাদ। এর মধ্যে কাজী মফিজুর বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য। এর আগে তিনি সেনবাগ উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন।
স্বতন্ত্র প্রার্থী আবুল কালাম আজাদ উপজেলা বিএনপির সাবেক সহসভাপতি ও সাবেক উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান। অপর দিকে জয়নুল আবদিন ফারুক এর আগে পাঁচবার (৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারির বিতর্কিত নির্বাচনসহ) এই আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি বিএনপির সদ্য প্রয়াত চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য ও সাবেক বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ ছিলেন।
এ ছাড়া নোয়াখালী-৫ (কোম্পানীগঞ্জ, কবিরহাট ও সদরের দুই ইউনিয়ন) আসনে বিএনপির প্রার্থী জেলা বিএনপির সদস্য মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম ছাড়াও স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন হাসনা জসীম উদ্দীন মওদুদ। তিনি বিএনপির প্রয়াত স্থায়ী কমিটির সদস্য মওদুদ আহমদের স্ত্রী ও সাবেক সংসদ সদস্য। সোমবার বিকেলে ব্যক্তিগত সহকারী মাহবুবুর রহমান নাহিদের মাধ্যমে কোম্পানীগঞ্জের সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা মো. মাসুদুর রহমানের কাছে মনোনয়ন জমা দেন তিনি। ফখরুল ইসলাম পেশায় একজন ব্যবসায়ী। তিনি প্রায় তিন দশক ধরে স্থানীয়ভাবে বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত।
অপর দিকে নোয়াখালী-৬ (হাতিয়া) আসনে বিএনপির প্রার্থী মাহবুবের রহমান শামীম ছাড়াও স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক তানভীর উদ্দিন রাজিব এবং বিএনপি নেতা ও সাবেক সংসদ সদস্য মোহাম্মদ ফজলুল আজিম ও তাঁর স্ত্রী শামীমা আজিম। সোমবার বিকেলে রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে ফজলুল আজিম ও শামীমা আজিমের পক্ষে তাঁদের প্রস্তাবকারী ও সমর্থনকারীরা মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ের প্রার্থী তালিকা অনুযায়ী, জেলার ছয়টি সংসদীয় আসনের মধ্যে তিনটিতে চারজন নারী সংসদ সদস্য পদে তাঁদের মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। তাঁরা হলেন নোয়াখালী-১ আসনে জেএসডির রেহানা বেগম, নোয়াখালী-৫ আসনে হাসনা জসীম উদ্দীন মওদুদ, জেএসডির মুনতাহার বেগম, নোয়াখালী-৬ আসনে শামীমা আজিম।
রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, জেলার ছয়টি সংসদীয় আসনে মোট ৮৮ জন প্রার্থী ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনের মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। এর মধ্যে ৬২ জন প্রার্থী তাঁদের মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।