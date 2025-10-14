চুয়াডাঙ্গার জমিজমা নিয়ে বিরোধে প্রতিপক্ষের হামলায় কৃষক নিহত, আহত ৩

চুয়াডাঙ্গার জমিজমা নিয়ে বিরোধে প্রতিপক্ষের হামলায় কৃষক নিহত, আহত ৩
চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলায় জমিজমা নিয়ে বিরোধের জেরে প্রতিপক্ষের হামলায় এক কৃষক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন তিনজন। আজ মঙ্গলবার সকালে উপজেলার সদর ইউনিয়নের গোবিন্দহুদা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় দুপুর ১২টার দিকে ওই কৃষক মৃত্যু হয়।
নিহত জয়নুর হোসেনের (৫৩) বাড়ি গোবিন্দহুদা গ্রামে। আহত ব্যক্তিরা হলেন, তাঁর দুই ভাই খাজা আহমেদ (৫৫), জাহির আহমেদ (৫০) এবং খাজা আহমেদের ছেলে দিপু আহমেদ (১৮)। খাজা আহমেদ ও দিপুকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকার জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠানে (পঙ্গু হাসপাতাল) নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, প্রায় ১৫০ বিঘা জমি নিয়ে নুরুল হক ও মাসুদ বিল্লাহ ওরফে মন্টু পক্ষের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলে আসছে। এ নিয়ে আদালতে একাধিক মামলা চলমান।
নিহত জয়নুরের চাচাতো ভাই আবদুল লতিফ প্রথম আলোকে বলেন, আজ সকালে জয়নুর, জাহির, খাজা আহমেদ ও দিপু কৃষিকাজের জন্য গোবিন্দহুদা গ্রামের মাঠে যায়। জয়নুর পেঁপে খেতে আর বাকিরা মরিচখেতে কাজ করছিল। এ সময় নুরুল হকসহ কয়েকজন ধারালো অস্ত্র ও লাঠিসোঁটা নিয়ে হামলা চালায়। হামলার পর তারা দ্রুত ঘটনাস্থল ত্যাগ করে। খবর পেয়ে স্থানীয় লোকজন আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। অবস্থার অবনতি হলে বেলা ১১টার পর তাঁদের চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হয়। সেখানে দুপুর ১২টার দিকে জয়নুর মারা যান। হতাহত ব্যক্তিরা মাসুদ বিল্লাহর পক্ষের লোক।
হামলার বিষয়ে জানতে নুরুল হকের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁর মুঠোফোন বন্ধ পাওয়া যায়।
চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক শাপলা খাতুন বলেন, বেলা সোয়া ১১টার দিকে চারজনকে হাসপাতালে আনা হয়। বড় ধরনের আঘাত ও রক্তক্ষরণের কারণে জয়নুর মারা যান। আহত ব্যক্তিদের মধ্যে দুজনকে ঢাকায় পাঠানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
ময়নাতদন্তের জন্য নিহত ব্যক্তি মরদেহ চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।
দামুড়হুদা সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার (এএসপি) আনোয়ারুল কবীর প্রথম আলোকে বলেন, হামলাকারীদের ধরতে অভিযান চলছে। এ ঘটনায় দুপুর পর্যন্ত কোনো মামলা হয়নি।