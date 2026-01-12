জেলা

খুলনায় সিআইডি কার্যালয়ে আগুন, একটি কক্ষের আসবাব পুড়ে গেছে

প্রতিনিধি
খুলনা
ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা এসে খুলনা সিআইডি কার্যালয়ে লাগা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। আজ সোমবার দুপুরে খুলনা নগরের গিলাতলা মাদ্রাসা রোডেছবি: প্রথম আলো

খুলনার সিআইডি কার্যালয়ে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এতে কার্যালয়ের একজন কর্মকর্তার কক্ষের আসবাব পুড়ে গেছে। সোমবার দুপুরে এ ঘটনা ঘটে। পরে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

খানজাহান আলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাওলাদার সানওয়ার হুসাইন মাসুম বলেন, বেলা দেড়টার দিকে বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকে সিআইডি ভবনের চতুর্থ তলায় অবস্থিত রাসায়নিক পরীক্ষকের কার্যালয়ে আগুন লাগে। পরে আগুন পুরো কক্ষে ছড়িয়ে পড়ে। একপর্যায়ে কক্ষে থাকা একটি শীতাতপনিয়ন্ত্রিত যন্ত্র (এসি) বিস্ফোরিত হয়।

খুলনা ফায়ার সার্ভিসের সহকারী পরিচালক মো. মাসুদ সরদার প্রথম আলোকে বলেন, অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। পাঁচতলা ভবনের চতুর্থ তলায় আগুন লাগে। কক্ষটি তালাবদ্ধ অবস্থায় ছিল। এতে কক্ষের আসবাব পুড়ে গেছে। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে প্রায় ৪০ মিনিট সময় লাগে।

মো. মাসুদ সরদার আরও জানান, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকেই আগুনের সূত্রপাত হয়েছে। তবে অগ্নিকাণ্ডের সঠিক কারণ, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ও উদ্ধারসংক্রান্ত বিষয় তদন্ত শেষে জানা যাবে।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জেলা থেকে আরও পড়ুন