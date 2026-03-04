নড়িয়ায় সুরেশ্বর দরবার শরিফের বাবুর্চি হত্যা মামলায় গদিনশিন পীর গ্রেপ্তার

নড়িয়ায় সুরেশ্বর দরবার শরিফের বাবুর্চি হত্যা মামলায় গদিনশিন পীর গ্রেপ্তার
শরীয়তপুরের নড়িয়ায় সুরেশ্বর দরবার শরিফের একজন গদিনশিন পীর তৌহিদুল হোসাইন ওরফে শাহীন নূরীকে (৪৯) গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজ বুধবার ভোরে দরবার শরিফে তাঁর আস্তানা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে নড়িয়া থানা–পুলিশ। দরবারের বাবুর্চি জয়নাল সরদার হত্যায় জড়িত থাকার অভিযোগে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।
গত বছরের অক্টোবর মাসে নড়িয়ার ইছাপাশা এলাকার বাসিন্দা জয়নাল সরদারের মরদেহ একটি পুকুর থেকে উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় নিহত জয়নালের মেয়ে ঈশা আক্তার অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে নড়িয়া থানায় একটি হত্যা মামলা করেন।
নড়িয়া থানা সূত্র জানায়, নড়িয়া উপজেলার পদ্মা নদীর তীরে সুরেশ্বর এলাকায় সুরেশ্বর দরবার শরিফ অবস্থিত। ওই দরবার শরিফের একটি আস্তানা পরিচালনা করেন শাহীন নূরী। তিনি দরবারের গদিনশিন পীর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। দরবার শরিফের পাশের ইছাপাশা গ্রামের জয়নাল সরদার দরবার শরিফের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে রান্নাবান্নার কাজ করতেন। কাজ না থাকলে এলাকায় রিকশা চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন। গত বছরের ২২ অক্টোবর জয়নাল বাড়ি থেকে বের হয়ে নিখোঁজ হন। ২৪ অক্টোবর তাঁর বস্তাবন্দী লাশ নড়িয়ার আটপাড়া এলাকার একটি পুকুর থেকে উদ্ধার করে পুলিশ। পরদিন জয়নালের মেয়ে ইশা আক্তার থানায় হত্যা মামলা করেন।
মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা দরবার শরিফের কয়েকটি সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ সংগ্রহ করেন। ফুটেজ বিশ্লেষণ করে পুলিশ জানতে পারে, ২৩ অক্টোবর রাত ২টার দিকে দরবার শরিফের গদিনশিন পীর তৌহিদুল হোসাইন ওরফে শাহীন নূরীর আস্তানার সামনে শাহিন নূরী ও আরেক ব্যক্তি ঘোরাফেরা করছেন। কিছুক্ষণ পর শাহীন নূরী সেখানে একটি গাড়ি নিয়ে আসেন। সেই গাড়িতে একটি বস্তা তোলা হয়। পরে গাড়ি নিয়ে শাহীন নূরী দরবারের রাস্তা ধরে বের হয়ে যান।
ওই ভিডিওতে দেখতে পাওয়া ব্যক্তি রবিন শেখকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পরে তাঁর দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে শাহীন নূরীকে আজ গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় শাহীনের ঘর থেকে একটি চাকু, শটগানের খালি কার্তুজ ১৩৩টি, হার্ডড্রাইভ ৬টি, এসএসডি ১টি, ওয়াকিটকি সেট ৪টি, ডিভিআর ১টি, অ্যান্ড্রয়েড মুঠোফোন ৩টি, বাটন মুঠোফোন ৪টি, রাইফেল ২টি, শটগানের বিভিন্ন অংশ ও শটগানের বাক্স জব্দ করা হয়।
জয়নালের মেয়ে ইশা আক্তার বলেন, ‘আমার বাবাকে হত্যা করে লাশ গুম করার জন্য বস্তায় ভরে ফেলে রাখা হয়েছিল। পুলিশ আজ সকালে ফোন করে জানিয়েছে, বাবার হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার সন্দেহে সুরেশ্বর দরবার শরিফের পীর শাহীন নূরীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।’
নড়িয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বাহার মিয়া প্রথম আলোকে বলেন, সুরেশ্বর দরবার শরিফের একজন ভক্ত ও বাবুর্চির বস্তাবন্দী লাশ উদ্ধারের পর অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়। ওই মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা কিছু ভিডিও ফুটেজ দেখে দরবার শরিফের একজন পীরকে ঘটনায় জড়িত থাকার তথ্য পান। ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। পাশাপাশি তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য রিমান্ডের আবেদন করা হয়েছে।