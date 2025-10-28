ভৈরবকে জেলা ঘোষণার দাবিতে নৌপথ অবরোধ
কিশোরগঞ্জের ভৈরবকে দেশের ৬৫তম জেলা ঘোষণার দাবিতে সড়ক ও রেলপথ অবরোধের পর আজ মঙ্গলবার আন্দোলনকারীরা নৌপথ অবরোধ কর্মসূচি পালন করেছেন। তবে তাঁরা বন্দর এলাকায় বেশি সময় অবস্থান করেননি। ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে আজ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সকাল থেকে সতর্ক অবস্থানে ছিল।
সকাল সাড়ে ১০টার দিকে জড়ো হয়ে বেলা ১১টার দিকে ঘাট ছেড়ে যান আন্দোলনকারীরা। ২০ মিনিটের মতো নৌযান চলাচল বন্ধ ছিল। আন্দোলনকারীরা আগামীকাল বৃহস্পতিবার একযোগে নৌ, রেল ও সড়কপথ অবরোধের ঘোষণা দিয়ে বন্দর এলাকা ছেড়ে চলে যান।
এদিকে গতকাল রেলপথ অবরোধ কর্মসূচি পালনের সময় ঢাকাগামী আন্তনগর উপকূল এক্সপ্রেস ট্রেনটি হামলার শিকার হয়। লোকোমাস্টার ঘন ঘন হর্ন বাজানোয় আন্দোলনকারীদের একাংশ ক্ষুব্ধ হয়ে ইঞ্জিন লক্ষ্য করে ইটপাটকেল ছুড়তে থাকেন। এ ঘটনায় আজ ভৈরব রেলওয়ে থানায় অজ্ঞাতনামা ১৫০ জনকে আসামি করে মামলা করেছেন ভৈরব স্টেশনমাস্টার মো. ইউসুফ। পুলিশ ইতিমধ্যে তিনজনকে আটক করেছে।
আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন ভৈরব পৌর এলাকার বাসিন্দা সাইফুর রহমান। তিনি বলেন, ‘আমাদের প্রতিটি কর্মসূচি ছিল শান্তিপূর্ণ। দিন দিন আন্দোলন জোরালো হচ্ছে। মানুষের অংশগ্রহণ বাড়ছে।’ ট্রেনে হামলার বিষয়ে তিনি বলেন, ‘ভৈরবে জেলা আন্দোলন বিষয়ে একটি পক্ষ আমাদের বিরোধিতা করছে। পক্ষটি কৌশলে আন্দোলনে যুক্ত হয়ে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিয়ে আমাদের প্রশ্নবিদ্ধ করেছে।’ আগামীকাল বৃহস্পতিবার একযোগে সড়ক, রেল ও নৌপথ অবরোধ কর্মসূচি সফল করার জন্য তিনি সবার প্রতি আহ্বান জানান।
ভৈরব রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইদ আহমেদ বলেন, আটক তিনজনের বয়স ১৮ বছরের নিচে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।