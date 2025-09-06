ছয় দফা দাবি নিয়ে দ্বিতীয় দফায় শিক্ষকদের সঙ্গে আন্দোলনকারীদের বৈঠক

ছয় দফা দাবি নিয়ে দ্বিতীয় দফায় শিক্ষকদের সঙ্গে আন্দোলনকারীদের বৈঠক
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে চলমান আন্দোলনে ছয় দফা দাবি নিয়ে আজ শনিবার দ্বিতীয়বারের মতো শিক্ষকদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা। তবে আলোচনা ফলপ্রসূ হয়নি বলে জানিয়েছেন বৈঠকে অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীরা। এর আগে মঙ্গলবার একই বিষয়ে প্রায় সাড়ে চার ঘণ্টা আলোচনা হলেও কোনো ফলাফল আসেনি।
আজ বেলা ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রবিষয়ক দপ্তরের সম্মেলনকক্ষে আন্দোলনকারীদের ১৫ জন প্রতিনিধির সঙ্গে আলোচনায় বসেন শিক্ষকেরা। ছাত্রবিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপক মো. শহীদুল হক, সহকারী প্রক্টর অধ্যাপক সোনিয়া সেহেলী ও অধ্যাপক কাজী ফরহাদ কাদির, ফিশারিজ ম্যানেজমেন্ট বিভাগের অধ্যাপক জোয়ার্দ্দার ফারুক আহমেদ, ফিশারিজ টেকনোলজি বিভাগের অধ্যাপক মো. ইসমাইল হোসেন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
বৈঠক শেষে পশুপালন অনুষদের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী সাখাওয়াত হোসেন বলেন, ‘আমরা আজ শিক্ষকদের সঙ্গে বসেছিলাম। দুই ঘণ্টা ধরে আলোচনা করেছি। তবে আলোচনা ফলপ্রসূ হয়নি। শিক্ষকেরা আমাদের কিছু প্রস্তাবনা দিয়েছেন, যেগুলোর বিষয়ে আমাদের দ্বিমত আছে। আমরা এখনো ছয় দফা দাবিতে অনড় এবং আমরা প্রস্তাবনার বিষয়ে এখনো কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারিনি।’
পশুপালন অনুষদের একাধিক শিক্ষার্থী বলেন, গত মঙ্গলবার প্রায় সাড়ে চার ঘণ্টা ধরে শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনা হয়। ওই দিন শিক্ষকেরা তাঁদের জানিয়েছিলেন, বুধবার সিন্ডিকেট সভা ডেকে ক্লাস-পরীক্ষা চলমান করা হবে এবং আন্দোলনে যুক্ত শিক্ষার্থীদের প্রশাসনিক বা শিক্ষাগত কোনো হয়রানি করা হবে না। এ বিষয়ে লিখিত বক্তব্য শিক্ষার্থীদের দেওয়া হবে। কিন্তু লিখিত বক্তব্য এখনো পাননি আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা।
ছাত্রবিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপক মো. শহীদুল হক বলেন, ‘আলোচনার সিদ্ধান্ত আমরা এখনই জানাচ্ছি না। আলোচনা যেহেতু চলমান, তাই শিক্ষার্থীরা আলোচনার মাধ্যমে তাদের দেওয়া প্রস্তাবনাগুলোর বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিলে আমরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাতে পারব। শিক্ষার্থীরা আমাদের তাদের মতামত জানালেই আমরা উপাচার্যকে বিষয়টি জানিয়ে দেব। এরপর দ্রুত সময়ের মধ্যে সিন্ডিকেট সভা ডাকার বিষয়ে উপাচার্য সিদ্ধান্ত নেবেন।’