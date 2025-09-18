এবি পার্টিতে যোগদানের ৫ বছর পর আবার জামায়াতে ফিরলেন ৪০ জন নেতা–কর্মী
দিনাজপুরের বিরামপুরে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী থেকে পদত্যাগ করে আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টিতে যোগ দেওয়ার পাঁচ বছর পর আবার জামায়াতে যোগ দিলেন জামায়াতের সাবেক নেতা মেহেদী হাসান চৌধুরীর নেতৃত্বে ৪০ জন নেতা–কর্মী।
এ সময় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের বিরামপুর উপজেলা আহ্বায়ক কমিটির সদস্য আরাফাত আল আবীরও জামায়াতে যোগ দেন।
আজ বৃহস্পতিবার রাত আটটায় বিরামপুর শহরের ধানহাটি মোড়ে দলীয় কার্যালয়ে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী বিরামপুর উপজেলার শাখার আয়োজনে এক যোগদান অনুষ্ঠানে তাঁরা জামায়াতে যোগ দেন।
জামায়াতের বিরামপুর উপজেলা শাখার আমির হাফিজুল ইসলামের সভাপতিত্বে যোগদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির শুরা সদস্য ও জেলা শাখার আমির আনিসুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মজলিশে শুরা সদস্য ও দিনাজপুর জেলা শাখার সাবেক আমির আনোয়ারুল ইসলাম, জেলা সেক্রেটারি মুহাদ্দিস এনামুল হক, সহকারী সেক্রেটারি সাইদুল ইসলাম, বিরামপুর পৌর শাখার আমির মামুনুর রশীদ ও সেক্রেটারি শাহীনুর ইসলাম।
মেহেদী হাসান চৌধুরী ২০২০ সালে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর অঙ্গসংগঠন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের বিরামপুর উপজেলা শাখার সভাপতি ছিলেন। ওই বছর তিনি এবি পার্টিতে যোগ দেন। সর্বশেষ তিনি এবি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদকীয় সদস্য ও দিনাজপুর জেলা শাখার সেক্রেটারি ছিলেন। গত বুধবার তিনি এবি পার্টি থেকে পদত্যাগ করেন।
যোগদান অনুষ্ঠানে মেহেদী হাসান চৌধুরী বলেন, ‘২০২০ সালের স্বৈরাচারী আওয়ামী লীগ সরকারের দুঃশাসনকালে আমি জামায়াতের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। সে সময় আমি আওয়ামী লীগ সরকার ও তাদের পুলিশ বাহিনীর দ্বারা অনেক মামলা ও নির্যাতনের শিকার হয়েছিলাম। কিন্তু সে সময় জামায়াতে ইসলামীর কিছু নেতার সঙ্গে আমার মনোমালিন্য হয়। তাঁরা আমাকে মূল্যায়ন করেননি। তখন আমি এবি পার্টিতে যোগ দিই। সে সময় আমি যে চেতনা নিয়ে এবি পার্টিতে যোগ দিই, পরে সেই আমি এবি পার্টিতে সেই চেতনা দেখতে পাইনি, যা আমাকে আহত করেছে। বর্তমানে জামায়াতে ইসলামীর কার্যক্রম ও আদর্শ আমাকে মুগ্ধ করেছে। এ জন্য আজ আমি এবি পার্টির ৪০ জন নেতা–কর্মীকে নিয়ে আবারও জামায়াতে যোগদান করলাম।’