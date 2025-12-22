ফরিদপুরে বাস–ইজিবাইক সংঘর্ষের ১৭ দিন পর আহত স্কুলছাত্রীর মৃত্যু
ফরিদপুরের ভাঙ্গায় বাস-ইজিবাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষের ১৭ দিন পর আহত স্কুলছাত্রী ফারজানা (১১) আজ সোমবার সকালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ঢাকার বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে মারা গেছে।
ফারজানা ফরিদপুরের ভাঙ্গা উপজেলার ঘারুয়া ইউনিয়নের ডাঙ্গার পাড় গ্রামের ফিরোজ শেখের মেয়ে। সে ডাঙ্গার পাড় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী ছিল।
স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ৫ ডিসেম্বর ফরিদপুর-বরিশাল মহাসড়কের ভাঙ্গা পৌর এলাকার কৈডুবী রেলক্রসিংয়ে একটি বাস ও ইজিবাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই একই পরিবারের তিনজনসহ মোট চারজন নিহত হন। ওই দুর্ঘটনায় ইজিবাইকে থাকা স্কুলছাত্রী ফারজানা ও তার মা শান্তা খন্দকার গুরুতর আহত অবস্থায় ঢাকার বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাধীন ছিলেন। দীর্ঘ ১৭ দিন পর আজ সকালে ফারজানার মৃত্যু হয়।
ঘারুয়া ইউনিয়নের ইউপি সদস্য হায়দার হোসেন জানান, আজ সোমবার বাদ জোহর ফারজানার গ্রামের বাড়িতে জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে তার লাশ দাফন করা হয়েছে।
বিষয়টি নিশ্চিত করে ভাঙ্গা হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হেলাল উদ্দিন বলেন, ওই দিনের দুর্ঘটনায় এ পর্যন্ত মোট পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় ভাঙ্গা থানায় একটি মামলা হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে পুলিশ কাজ করছে।