ময়মনসিংহ মেডিকেলে হামের লক্ষণ নিয়ে মারা গেছে আরেক শিশু, মোট মৃত্যু ২৪

ময়মনসিংহ মেডিকেলে হামের লক্ষণ নিয়ে মারা গেছে আরেক শিশু, মোট মৃত্যু ২৪
ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে হামের লক্ষণ নিয়ে আরও এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে ২৩ শিশু ভর্তি হয়েছে। বর্তমানে চিকিৎসাধীন ৮২টি শিশু।
মারা যাওয়া শিশুটি সাত মাস বয়সী তাজনিন। সে ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলার দত্তগ্রাম গ্রামের ইসলাম উদ্দিন ও হেলেনা আক্তার দম্পতির সন্তান। গতকাল রোববার রাত সাড়ে আটটার দিকে হাম আইসোলেশন ওয়ার্ডে তার মৃত্যু হয়। এর আগে গত ২৮ এপ্রিল হামের লক্ষণ নিয়ে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। মৃত্যুসনদে উল্লেখ করা হয়েছে, হামের লক্ষণের পাশাপাশি নিউমোনিয়া ও হার্ট ফেইলের কারণে শিশুটির মৃত্যু হয়েছে।
হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, গতকাল সকাল আটটা থেকে আজ সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত সময়ে হামের লক্ষণ নিয়ে নতুন করে ২৩ শিশু ভর্তি হয়েছে। গত ১৭ মার্চ থেকে আজ সকাল পর্যন্ত মোট ১ হাজার ৬৯টি শিশু হামের লক্ষণ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়। এর মধ্যে ৯৬৩ শিশু সুস্থ হয়ে হাসপাতাল ছেড়েছে। এ পর্যন্ত মারা গেছে ২৪ শিশু। বর্তমানে চিকিৎসাধীন ৮২ শিশু। গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছে আরও ২২ শিশু। এ সময়ে কোনো শিশুকে অন্যত্র রেফার করা হয়নি।
ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) মোহাম্মদ মাইনউদ্দিন খান বলেন, গত ২৪ ঘণ্টায় আরও এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এ সময়ে নতুন ২৩ শিশু হামের লক্ষণ নিয়ে ভর্তি হয়েছে।