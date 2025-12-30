জেলা

সিলেটে সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশের চেষ্টা, আটক ১১

প্রতিনিধি
সিলেট
বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তফাইল ছবি

সিলেটের গোয়াইনঘাটে সীমান্ত দিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশের চেষ্টার সময় মানব পাচার মামলায় অভিযুক্ত এক ব্যক্তিসহ ১১ জনকে আটক করেছে বিজিবি ও পুলিশ। গতকাল সোমবার রাতে উপজেলার পশ্চিম জাফলং ইউনিয়নের কুলুমছড়া এলাকা থেকে তাঁদের আটক করা হয়।

আটক ব্যক্তিদের মধ্যে মানব পাচার মামলায় আগে গ্রেপ্তার রাজবাড়ীর বালিয়াকান্দি নতুন গুরগুরি এলাকার অজয় বিশ্বাস (৩০) আছেন। পুলিশ জানায়, তাঁকে ২২ ডিসেম্বর মানব পাচার মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়। ওই মামলায় জামিন পেয়ে আবার তিনি ভারত সীমান্ত এলাকায় অবস্থান করছিলেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গতকাল রাতে গোয়াইনঘাটের কুলুমছড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশের চেষ্টার সময় ১০ জনকে আটক করে বিজিবি। তাঁদের মধ্যে ছয় পুরুষ, চার নারী ও এক শিশু আছে। পরে আজ মঙ্গলবার সকালে তাঁদের গোয়াইনঘাট থানা–পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়। গতকাল রাতেই পুলিশ ও বিজিবি সদস্যরা যৌথ অভিযান চালিয়ে একই এলাকা থেকে অজয় বিশ্বাসকে আটক করেন।
পুলিশের প্রাথমিক ধারণা, অজয় বিশ্বাস ওই ১০ জনকে অবৈধভাবে ভারতে পাচারের উদ্দেশ্যে সীমান্ত এলাকায় নিয়ে যান। এ ঘটনায় মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া চলছে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে গোয়াইনঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মনিরুজ্জামান জানান, ওই ঘটনায় আটক ব্যক্তিদের মধ্যে একজনকে মানব পাচার মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। অন্যদের বিষয়ে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

