পাবনায় প্রতিপক্ষের ছুরিকাঘাতে যুবদল নেতা নিহত, আহত ১

প্রতিনিধি
পাবনা
নিহত যুবদল নেতা মেহেদী মাসুদছবি: সংগৃহীত

পাবনায় এলাকায় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে বিরোধে প্রতিপক্ষের ছুরিকাঘাতে মেহেদী মাসুদ ওরফে পাভেল (৫০) নামে এক যুবদল নেতা নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় সজীব মোল্লা (৪০) নামের অপর একজন আহত হয়েছেন। তাঁকে পাবনা জেনারেল হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

গতকাল শনিবার রাতে জেলা সদরের গয়েশপুর ইউনিয়নের ইসলামপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত মেহেদী মাসুদ ওই গ্রামের মৃত মুসলেম উদ্দিনের ছেলে। তিনি গয়েশপুর ইউনিয়ন যুবদলের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক।

পাবনা জেলা যুবদলের আহ্বায়ক ইলিয়াস আহম্মেদ নিহত ব্যক্তির দলীয় পরিচয় নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, মেহেদী মাসুদ দলের নিবেদিত প্রাণ একজন নেতা ছিলেন। তিনি এলাকায় মাদক সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতেন। দলীয়ভাবে নিজের অবস্থানে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। প্রাথমিকভাবে ধারণা করছেন, এসব কারণেই তাঁকে হত্যা করা হয়েছে।

ইলিয়াস আহমেদ প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমরা এই হত্যার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি। একই সঙ্গে দ্রুত হত্যাকারীদের গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় আনার দাবি করছি।’

স্থানীয় লোকজন ও প্রত্যক্ষদর্শীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, মেহেদী মাসুদ এলাকায় মাদক ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতেন। বেশ কিছুদিন ধরেই গ্রামের একটি পক্ষের সঙ্গে মেহেদী মাসুদের বিরোধ চলছিল। এর জের ধরেই গতকাল রাত ১০টার দিকে প্রতিপক্ষের লোকজনের সঙ্গে তাঁর কথা–কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে প্রতিপক্ষের লোকজন মাসুদ ও তাঁর সঙ্গে থাকা সজীবের ওপর হামলা চালিয়ে এলোপাতাড়ি ছুরিকাঘাত করে চলে যান। পরে স্থানীয় লোকজন গুরুতর আহত অবস্থায় দুজনকে উদ্ধার করে পাবনা জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মাসুদকে মৃত ঘোষণা করেন। অন্যদিকে সজীবের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।

পাবনা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুস সালাম বলেন, খবর পেয়ে নিহত ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাবনা জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, এলাকায় মাদ্রাসার কমিটি গঠনে নেতৃত্ব দেওয়া ও মাদকের প্রতিবাদ করায় একটি পক্ষ তাঁর ওপর ক্ষিপ্ত ছিল। তাঁদের মধ্যে বেশ কিছুদিন ধরেই বিরোধ চলছিল। পূর্ব এই বিরোধের জেরেই মাসুদকে হত্যা করা হয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। এ ঘটনায় মামলা প্রক্রিয়াধীন আছে।

