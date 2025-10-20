জামায়াত-শিবির পরিকল্পিতভাবে হামলা করেছে, সংবাদ সম্মেলনে দাবি বিএনপির

নোয়াখালীতে সংঘর্ষ
জামায়াত-শিবির পরিকল্পিতভাবে হামলা করেছে, সংবাদ সম্মেলনে দাবি বিএনপির
নোয়াখালী সদর উপজেলার নেয়াজপুর ইউনিয়নে ইসলামী ছাত্রশিবির ও যুবদলের নেতা-কর্মীদের মধ্যে পাল্টাপাল্টি হামলা ও সংঘর্ষের ঘটনায় সংবাদ সম্মেলন করেছে বিএনপি। আজ সোমবার দুপুরে নোয়াখালী প্রেসক্লাবে নেয়াজপুর ইউনিয়ন বিএনপির উদ্যোগে এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ করা হয়, জামায়াত-শিবিরের নেতা-কর্মীরা পরিকল্পিতভাবে বিএনপি ও এর সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীদের ওপর হামলা করেছেন।
সংবাদ সম্মেলনে নেয়াজপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি কামাল উদ্দিন ও সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন বলেন, গত শনিবার বিকেলে জামায়াত-শিবিরের লোকজন নেয়াজপুর ইউনিয়নের কাশেম বাজার জামে মসজিদে কোরআন শিক্ষার একটি কর্মসূচি পালন করছিলেন। গত বছরের ৫ আগস্টের পর আওয়ামী লীগ থেকে জামায়াতে যোগ দেওয়া মো. সেলিম নামে এক ব্যক্তির সহায়তায় এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।
বিএনপি নেতারা বলেন, গত শনিবার মসজিদে আয়োজিত ওই কর্মসূচিতে এলাকার শিশু-কিশোরদের ছাত্রশিবিরের ফরম পূরণ করা হচ্ছিল। স্থানীয় যুবদলের সভাপতিসহ কয়েকজন বাসিন্দা তাই মসজিদে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় নিষেধ করেন। তখন জামায়াত-শিবিরের নেতাদের সঙ্গে তর্কাতর্কি ও হাতাহাতির ঘটনা ঘটে।
নেয়াজপুর ইউনিয়ন বিএনপির দুই নেতা কামাল ও জাকির বলেন, শনিবারের এই হাতাহাতির ঘটনা আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের চেষ্টা চলছিল। এর মধ্যেই গতকাল রোববার বিকেলে একই মসজিদে আরেকটি কর্মসূচি দেয় জামায়াত-শিবির। সেখানে নোয়াখালীর বিভিন্ন উপজেলার পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী ফেনী থেকে দলীয় লোকজনকে জড়ো করা হয়। তাঁরা মসজিদের ভেতরে দলীয় স্লোগান দেওয়ায় প্রথমে কয়েকজন মুসল্লি আপত্তি জানান। এরপর বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের কর্মীরা আপত্তি জানিয়েছেন। তবে জামায়াত-শিবিরের নেতা-কর্মীরা মুসল্লি ও বিএনপি নেতা-কর্মীদের ওপর হামলা চালিয়েছেন।
হামলায় বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের কমপক্ষে ২৫ জন আহত হয়েছেন অভিযোগ করে ইউনিয়ন বিএনপির পক্ষ থেকে বলা হয়, জামায়াত-শিবির পরিকল্পিতভাবে বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীদের ওপর ওই হামলা চালিয়েছে। বিএনপির কেউ তাঁদের ওপর হামলা করেনি। বরং এলাকার সাধারণ মানুষ যেভাবে জামায়াত-শিবিরের ওপর ক্ষিপ্ত হয়েছিল, বিএনপির লোকজন এগিয়ে না এলে প্রাণহানির ঘটনা ঘটতে পারত।
এ ঘটনার তদন্ত করে দোষীদের শাস্তির দাবি করা হয় সংবাদ সম্মেলনে। এতে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন জেলা যুবদলের সাংগঠনিক সম্পাদক হাসান ফিরোজ, আইনজীবী আবদুর রহিম প্রমুখ।
জানতে চাইলে বিএনপির অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেন ইসলামী ছাত্রশিবিরের নোয়াখালী উত্তর শাখার সেক্রেটারি মুজাহিদুল ইসলাম। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, ছাত্রশিবিরের দারসে কোরআন কর্মসূচি ছিল পূর্বনির্ধারিত। বিএনপি ও যুবদলের নেতা-কর্মীরা সেই কর্মসূচিতে অতর্কিত হামলা করেছেন। মসজিদের ভেতরে আশ্রয় নিয়েও বিএনপির হামলা থেকে ছাত্রশিবিরের নেতা-কর্মীরা রেহাই পাননি। সেখানে ভাঙচুরও চালিয়েছেন বিএনপি নেতা-কর্মীরা।