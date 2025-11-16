জেলা

সুনামগঞ্জ -৫ আসন

বিএনপির প্রার্থী পুনর্বিবেচনার দাবিতে সুনামগঞ্জ-সিলেট সড়ক আটকে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক
সুনামগঞ্জ
প্রার্থী পুনর্বিবেচনার দাবিতে সুনামগঞ্জ-সিলেট সড়কে বিএনপি নেতা মিজান চৌধুরীর পক্ষে বিক্ষোভ ও সমাবেশ। রোববার বিকেলে সড়কের গোবিন্দগঞ্জ এলাকায়ছবি: প্রথম আলো

সুনামগঞ্জ-৫ আসনে (ছাতক ও দোয়ারাবাজার) বিএনপির মনোনীত প্রার্থী পুনর্বিবেচনার দাবি জানিয়েছেন দলের জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও ছাতক উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান চৌধুরী ও তাঁর সমর্থকেরা। এই দাবিতে আজ রোববার বিকেলে সুনামগঞ্জ-সিলেট সড়কের ছাতক উপজেলার গোবিন্দগঞ্জ এলাকায় সড়ক আটকে বিক্ষোভ সমাবেশ করেন তাঁরা।

সড়ক আটকে সমাবেশ ও বিক্ষোভ হওয়ায় বেলা সাড়ে তিনটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত দুই দিকে শত শত যানবাহন আটকে পড়ে। এতে চরম ভোগান্তির সৃষ্টি হয়।

এই আসনে এবার দলের প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছে সাবেক সংসদ সদস্য ও সুনামগঞ্জ জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কলিম উদ্দিন আহমদকে (মিলন)। এই আসনে কলিম উদ্দিন আহমদ ও মিজানুর রহমান চৌধুরীকে কেন্দ্র করে নেতা-কর্মীরা দুই ভাগে বিভক্ত।

আজ বিকেলে সমাবেশে মিজানুর রহমান চৌধুরী নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে বলেন, ‘আমি গত ১৬টি বছর সব চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র উপেক্ষা করে মাঠে ছিলাম। ২০০৯ সালে বিপুল ভোটে ছাতক উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছি। ২০১৮ সালে দল দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান আমাকে এই আসনে মনোনয়ন দিয়েছিলেন। আমি মাত্র এক ঘণ্টায় ধানের শীষে বিপুল পরিমাণ ভোট পাই। দুর্দিনে আমি নেতা-কর্মীদের নিয়ে মাঠে ছিলাম।’

সুনামগঞ্জ-৫ আসনে প্রার্থিতা নিয়ে মিজানুর রহমান বলেন, ‘আমার বিশ্বাস ছিল এবারও এখানে আমার নামটি প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করা হবে। এমনটা নেতা-কর্মীরাও চেয়েছিলেন। কিন্তু অন্য একটি নাম ঘোষণা করায় নেতা-কর্মীদের মতো আমিও বিস্মিত, হতভম্ব।’

প্রার্থী পরিবর্তনের দাবি জানিয়ে মিজানুর রহমান বলেন, ‘এই দাবি মাঠের নেতা-কর্মীদের যেমন, তেমনি আমারও। আমি মিজান চৌধুরী রোদ-বৃষ্টি, ঝড়-তুফানে, পানি-কাদায় বেড়ে উঠা রাজনৈতিক কর্মী। আমি বিএনপিকে ভালোবাসি, বেগম খালেদা জিয়া, তারেক রহমানকে ভালোবাসি। আমি আশাবাদী, এখানে দল প্রার্থী পরিবর্তন করবে।’

সমাবেশে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন ছাতক উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক ফরিদ আহমদ, জেলা আহ্বায়ক কমিটির সদস্য ফারুক আহমদ প্রমুখ।

