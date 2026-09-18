পুত্রবধূকে কোপাতে বাধা দেওয়ায় স্ত্রীকে কুপিয়ে থানায় আত্মসমর্পণ

পুত্রবধূকে কোপাতে বাধা দেওয়ায় স্ত্রীকে কুপিয়ে থানায় আত্মসমর্পণ
নাটোরের বড়াইগ্রামে পুত্রবধূকে কোপাতে বাধা দেওয়ায় স্ত্রীকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে জখম করে থানায় আত্মসমর্পণ করেছেন নুরুল ইসলাম (৫৫) নামের এক ব্যক্তি। তাঁর স্ত্রী রওশন আরাকে (৪২) রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
আজ শুক্রবার বেলা ১১টার দিকে ঘটনাটি ঘটেছে বড়াইগ্রাম উপজেলার জলন্দা গ্রামে। বড়াইগ্রাম থানা সূত্রে জানা গেছে, নুরুল ইসলামের ছেলে রাসেল আহমেদ প্রথম স্ত্রীর অনুমতি না নিয়ে দ্বিতীয় বিয়ে করেন। প্রথম স্ত্রী অভিযোগ করলে রাসেলের চাকরি চলে যায়। এ ঘটনায় ক্ষুব্ধ হন নুরুল ইসলাম। এই বিরোধের জেরে আজ সকালে ছেলের প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে শ্বশুর নুরুল ইসলামের বাগ্বিতণ্ডা শুরু হয়। একপর্যায়ে তিনি ধারালো অস্ত্র দিয়ে পুত্রবধূকে কোপাতে গেলে স্ত্রী রওশন আরা তাঁকে বাধা দেন।
তখন রাগান্বিত হয়ে নিজের স্ত্রীকে কুপিয়ে গুরুতর জখম করে বাড়ি থেকে বের হয়ে যান নুরুল ইসলাম। পরে তিনি বড়াইগ্রাম থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করেন। প্রতিবেশীরা রওশন আরাকে উদ্ধার করে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন।
রওশন আরার ভাই জরিফ উদ্দিন বলেন, পারিবারিক বিরোধের জেরে ঠান্ডা মাথায় তাঁর বোনকে কোপানো হয়েছে। তিনি বলেন, ‘নুরুল ইসলাম প্রথমে তাঁর পুত্রবধূকে আঘাত করার চেষ্টা করেন। এ সময় আমার বোন বাধা দিলে তাঁকে কুপিয়ে আহত করা হয়। বোনের শরীরের বিভিন্ন স্থানে গুরুতর কাটা জখম হয়েছে। তাঁকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।’
বড়াইগ্রাম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শফিকুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, এ ঘটনায় আহত নারীর ভাই জরিফ উদ্দিন বাদী হয়ে মামলা করেছেন। মামলায় নুরুল ইসলামকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে।