বাগেরহাটে বিএনপির সাবেক এমপি সেলিমের পক্ষে তিন আসনের মনোনয়ন সংগ্রহ

বাগেরহাটে বিএনপির সাবেক এমপি সেলিমের পক্ষে তিন আসনের মনোনয়ন সংগ্রহ
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাগেরহাটের তিনটি সংসদীয় আসন থেকে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন বিএনপির সাবেক সংসদ সদস্য (এমপি) এম এ এইচ সেলিম। আজ সোমবার বেলা পৌনে একটার দিকে বাগেরহাটের জেলা প্রশাসক ও জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে তাঁর পক্ষে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন বড় ছেলে মেহেদী হাসান।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার মোত্তালেব হোসেন। তিনি জানান, এম এ এইচ সেলিমের পক্ষে বাগেরহাট-১ (ফকিরহাট-মোল্লাহাট-চিতলমারী), বাগেরহাট-২ (সদর-কচুয়া) ও বাগেরহাট-৪ (শরণখোলা-মোরেলগঞ্জ) আসনের মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে।
মনোনয়নপত্র সংগ্রহের পর মেহেদী হাসান বলেন, ‘আমরা তিনটি আসন থেকে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছি। আব্বার জন্য সবাই দোয়া করবেন। আমরা যেন বাগেরহাটের মানুষের সেবা করতে পারি।’
তবে এসব মনোনয়নপত্র স্বতন্ত্র নাকি কোনো দলের প্রার্থী হয়ে নেওয়া হয়েছে, এ বিষয়ে কিছু বলতে চাননি মেহেদী হাসান। এখানে বিএনপি মনোনীত প্রার্থীরা হলেন, বাগেরহাট-১ আসনে কপিল কৃষ্ণ মণ্ডল, বাগেরহাট-২ আসনে শেখ মোহাম্মদ জাকির হোসেন, বাগেরহাট-৩ আসনে শেখ ফরিদুল ইসলাম ও বাগেরহাট-৪ আসনে সোমনাথ দে।
এদিকে বাগেরহাট-১, বাগেরহাট-২ ও বাগেরহাট-৪ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে বিক্ষোভ, মশালমিছিলসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করছেন স্থানীয় নেতা-কর্মীদের একাংশ। বাগেরহাট-১ ও বাগেরহাট-৪ আসনে বিএনপির মনোনীত দুই প্রার্থী সাবেক আওয়ামী লীগ নেতা বলে উল্লেখ করেছেন তাঁরা।