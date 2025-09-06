জেলা

বিএনপির ‘চোর-বাটপার-চাঁদাবাজদের’ নাম-ঠিকানা প্রকাশের হুমকি সারজিসের

প্রতিনিধি
পঞ্চগড়
বিচার সংস্কার ও গণপরিষদ নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন সংবিধানের দাবিতে রাজনৈতিক কর্মশালা ও সমন্বয় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন এনসিপির উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম। গতকাল শুক্রবার রাতে পঞ্চগড় সরকারি অডিটরিয়ামেছবি: প্রথম আলো

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম অভিযোগ করেছেন, পঞ্চগড়ের বিভিন্ন উপজেলায় বিএনপির নেতা-কর্মীরা এনসিপিতে যোগ দেওয়া নতুন কর্মীদের হুমকি দিচ্ছেন। তিনি বলেন, ‘আমাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে, আমরা নাম ধরে বলতে চাই। যে চোর-বাটপার-চাঁদাবাজ-হুমকিদাতা, তার নাম আমরা স্পষ্ট করে বলব। এরপর বাংলাদেশের প্রত্যেক জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন, ওয়ার্ডে অপকর্মকারীদের তালিকা পিতা–মাতার নাম-ঠিকানাসহ ঝুলিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করব।’

গতকাল শুক্রবার রাতে পঞ্চগড় সরকারি অডিটরিয়ামে এক রাজনৈতিক কর্মশালা ও সমন্বয় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন এনসিপির এই নেতা।

সারজিস আলম অভিযোগ করেন, দেবীগঞ্জ উপজেলার একজন বিএনপি-সমর্থিত ইউপি চেয়ারম্যান এনসিপির এক সমন্বয়কারীকে প্রকাশ্যে হুমকি দিয়েছেন। এটি বাংলাদেশের স্থিতিশীলতার জন্য একটি ভয়ংকর দৃষ্টান্ত। এই বাংলাদেশে আর কাউকে শেখ হাসিনা হয়ে উঠতে দেওয়া হবে না।

স্কুল-কলেজগুলোয় অ্যাডহক কমিটির নামে আওয়ামী লীগের মতো বিএনপির অযোগ্য লোকজন সভাপতি হয়ে পরিবেশ নষ্ট করার পাঁয়তারা করছেন বলে অভিযোগ করেন সারজিস আলম। বক্তব্যে পঞ্চগড়ের তিনটি উপজেলায় রাতের আঁধারে অবৈধ ড্রেজিং মেশিন দিয়ে বালু-পাথর উত্তোলনের অভিযোগ তোলেন তিনি।

সারজিস আলম আরও বলেন, ‘তেঁতুলিয়া উপজেলার বিএনপির কয়েকজন নেতা কোথায় কোথায় চাঁদা নেন, স্থলবন্দরে নেন নাকি ড্রেজিং মেশিনে নেন—সব খবর আমাদের কাছে আছে। আপনাদের সব অপকর্মের বায়োডাটা আমরা খুব দ্রুত দেশের সামনে ও মিডিয়ার সামনে নিয়ে আসব। পুরো জেলাকে বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিয়ে অল্প কয়েকজনের পকেট ভরানো এই বাংলাদেশে আর হবে না। যেটা মানুষের জন্য ক্ষতি, সেটা ক্ষতিই। সেটা আমরা আর করতে দেব না।’

অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক সারোয়ার তুষার। এ সময় জেলার পাঁচ উপজেলার এনসিপি নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

