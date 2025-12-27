‘লুট হওয়া অস্ত্র উদ্ধার না হলে সুষ্ঠু নির্বাচন নিয়ে শঙ্কা থাকবে’

‘লুট হওয়া অস্ত্র উদ্ধার না হলে সুষ্ঠু নির্বাচন নিয়ে শঙ্কা থাকবে’
লুট হওয়া অস্ত্র উদ্ধার না হলে সুষ্ঠু নির্বাচন নিয়ে আশঙ্কা থাকবে বলে মন্তব্য করেন চট্টগ্রাম–১৫ (লোহাগাড়া–সাতকানিয়া) আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী নাজমুল মোস্তফা আমিন। তিনি বলেন, গত বছরের ৫ আগস্ট লোহাগাড়া থানা থেকে লুট হওয়া অস্ত্রের বড় একটি অংশ এখনো উদ্ধার হয়নি। এসব অস্ত্র উদ্ধার না হলে নির্বাচনের সময় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ওপর প্রভাব পড়তে পারে।
আজ শনিবার দুপুরে উপজেলা সদরের একটি রেস্তোরাঁয় সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় এ কথা বলেন নাজমুল মোস্তফা আমিন। এ সভায় চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক আসহাব উদ্দিন চৌধুরী, সদস্য ছলিম উদ্দিন খোকন চৌধুরী, সালাহউদ্দিন চৌধুরী, ফৌজুল কবির প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
সভায় সাংবাদিকদের উদ্দেশে নাজমুল মোস্তফা আমিন বলেন, ‘অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন ছাড়া দেশে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার সম্ভব নয়। সত্য ও বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা জনগণের ভোটাধিকার নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। লোহাগাড়া থানা থেকে লুট হওয়া অস্ত্র সাংবাদিকদের দায়িত্বশীল অনুসন্ধানী লেখনী ও প্রশাসনের কার্যকর অভিযানের মাধ্যমে উদ্ধার করা সম্ভব।’
জনগণ ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারলে চট্টগ্রাম–১৫–এ ধানের শীষের বিজয় কেউ ঠেকাতে পারবে না উল্লেখ করে নাজমুল মোস্তফা বলেন, নির্বাচনে বিএনপি জয়ী হলে দলীয় সরকার হবে না, হবে ১৮ কোটি জনগণের সরকার। তিনি নির্বাচিত হলে সাতকানিয়া ও লোহাগাড়ার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন গড়ে তোলাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
জানতে চাইলে সাতকানিয়া সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আরিফুল ইসলাম সিদ্দিকী প্রথম আলোকে বলেন, ‘লুট হওয়া অস্ত্র উদ্ধারে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী নিয়মিত অভিযান চালাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে সফলতাও আসছে। নির্বাচনে কেউ যাতে অবৈধ অস্ত্র ব্যবহার করতে না পারে, এ ব্যাপারে আমরা সতর্ক রয়েছি।’