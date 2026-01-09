দাউদকান্দিতে তিন যানবাহনের সংঘর্ষের পর অগ্নিকাণ্ড, দগ্ধ হয়ে ৪ জনের মৃত্যু

দাউদকান্দিতে তিন যানবাহনের সংঘর্ষের পর অগ্নিকাণ্ড, দগ্ধ হয়ে ৪ জনের মৃত্যু
কুমিল্লার দাউদকান্দিতে বাসের সঙ্গে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা ও মোটরসাইকেলের সংঘর্ষের পর অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এতে দগ্ধ হয়ে ২ শিশুসহ ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে, আহত হয়েছেন অন্তত ৩০জন। আজ শুক্রবার দুপুর সোয়া ১২টার দিকে ঢাকা–চট্টগ্রাম মহাসড়কের বানিয়াপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে তিনজন বাসের যাত্রী, অন্যজন মোটরসাইকেলের চালক। দাউদকান্দি হাইওয়ে থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ ইকবাল বাহার মজুমদার এই তথ্য নিশ্চিত করেন। তবে তাৎক্ষণিকভাবে তাঁদের নাম–পরিচয় জানাতে পারেননি তিনি।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ঢাকা থেকে চট্টগ্রামগামী সিডিএম পরিবহনের যাত্রীবাহী একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মহাসড়কে উল্টে আগুন ধরে যায়। এ সময় ব্যাটারিচালিত রিকশা ও মোটরসাইকেলের সঙ্গে বাসের সংঘর্ষ হয়। দগ্ধ হয়ে ৪ জনের মৃত্যু হয়, এতে আহত হন অন্তত ৩০ জন।
দুর্ঘটনার পর চট্টগ্রামগামী লেনে বানিয়াপাড়া থেকে গৌরীপুর পর্যন্ত পাঁচ কিলোমিটার এলাকায় তীব্র যানজট সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস দাউদকান্দি ইউনিটের সদস্য, দাউদকান্দি হাইওয়ে পুলিশ, কুমিল্লার সহকারী পুলিশ সুপার ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। পরে দুর্ঘটনাকবলিত বাসটি সড়ক থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়। বেলা দুইটা থেকে যানবাহন চলাচল শুরু হয়।