চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে ট্রেনে কাটা পড়ে বৃদ্ধা নিহত

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে ট্রেনে কাটা পড়ে বৃদ্ধা নিহত
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড উপজেলায় ট্রেনে কাটা পড়ে এক বৃদ্ধা নিহত হয়েছেন। গতকাল শনিবার দিবাগত রাত ১২টার দিকে সীতাকুণ্ড পৌর সদরের ইয়াকুবনগর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত বৃদ্ধার নাম-পরিচয় জানতে পারেনি পুলিশ। দুর্ঘটনার পর লাশটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় চট্টগ্রাম রেলওয়ে থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা করেছে পুলিশ।
রেল পুলিশের সীতাকুণ্ড ফাঁড়ির ইনচার্জ (এসআই) মো. আশরাফ ছিদ্দিক দুর্ঘটনার বিষয়টি প্রথম আলোকে নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, সিলেটমুখী উদয়ন এক্সপ্রেস ট্রেনের ধাক্কায় ওই নারী নিহত হয়েছেন।