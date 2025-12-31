জেলা

পঞ্চগড়ে তাড়া করে শজারু আটক গ্রামবাসীর, উদ্ধার করল বন বিভাগ

পঞ্চগড়
পঞ্চগড় সদর উপজেলার চাকলাহাট ইউনিয়নের কিত্তিনিয়াপাড়া এলাকা থেকে একটি শজারু আটক করা হয়েছে। আজ বুধবার সকালেছবি: সংগৃহীত

ফসলের খেতে দৌড়াদৌড়ি করছিল গায়ে লম্বা লম্বা কাঁটাযুক্ত একটি প্রাণী। সেটি দেখতে পেয়ে জড়ো হন গ্রামের লোকজন। তাড়া করে প্রাণীটিকে ধরে ফেলেন তাঁরা; আটকে রাখেন একটি বাঁশের তৈরি ঝাঁপির (খাঁচা) নিচে। পরে এটি শজারু জানতে পেরে বন বিভাগের কর্মীদের খবর দেন স্থানীয়রা। শজারুটিকে উদ্ধার করে তাঁদের কার্যালয়ে নিয়ে যান বন বিভাগের কর্মীরা।

আজ বুধবার সকালে পঞ্চগড় সদর উপজেলার চাকলাহাট ইউনিয়নের কিত্তিনিয়াপাড়া এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। বন বিভাগের কর্মকর্তারা জানান, শজারুটি প্রাপ্তবয়স্ক। এর ওজন প্রায় আট কেজি এবং প্রায় দেড় ফুট লম্বা।

স্থানীয় বাসিন্দা নুর হাসান নামের এক সাংবাদিক বলেন, ‘সকাল আটটার দিকে আমি দাঁত ব্রাশ করতে করতে বাড়ির বাইরে হাঁটছিলাম। এ সময় পাশের একটি ফসলের খেত দিয়ে কাঁটাযুক্ত প্রাণীটি দৌড়াদৌড়ি করছিল। পরে আশপাশের লোকজনকে ডাকাডাকি করি। কয়েকজন এসে এটিকে ধরতে তাড়া করা শুরু করে। খবর পেয়ে গ্রামের অনেক লোকজন এসে জড়ো হয়ে প্রাণীটিকে ধরে ফেলেন। পরে আমরা জানতে পারি এটি শজারু। বন বিভাগের লোকজনকে জানালে তাঁরা এসে দুপুর ১২টার দিকে প্রাণীটি নিয়ে গেছেন।’

বন বিভাগের পঞ্চগড় সদর উপজেলা বিট কর্মকর্তা জয়নুল আবেদীন প্রথম আলোকে বলেন, ‘দুপুরে আমরা শজারুটিকে উদ্ধার করে বন বিভাগের কার্যালয়ে নিয়ে এসেছি। ধারণা করা হচ্ছে এটি খাবারের খোঁজে লোকালয়ে এসেছে। উদ্ধার করা প্রাণীটিকে নিরাপদে রাখতে প্রাথমিকভাবে তেঁতুলিয়া ইকো পার্কে পাঠানো হয়েছে।’

