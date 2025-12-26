জেলা

বঙ্গোপসাগরে ট্রলার ডুবে নিখোঁজ বাবা ও ছেলের মরদেহ উদ্ধার

প্রতিনিধি
পটুয়াখালী
বঙ্গোপসাগরে ট্রলার ডুবে মারা যাওয়া জেলে মো. শামীম জমাদ্দার ও তাঁর শিশু ছেলে সিয়ামছবি: সংগৃহীত

বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরার ট্রলার ডুবে নিখোঁজ বাবা ও ছেলের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার রাত এবং আজ শুক্রবার সকালে ডুবে যাওয়া ট্রলার থেকে তাঁদের মরদেহ উদ্ধার করেন স্থানীয় জেলে ও স্বজনেরা।

মৃত ব্যক্তিরা হলেন পটুয়াখালীর রাঙ্গাবালী উপজেলার বড়বাইশদিয়া ইউনিয়নের চরগঙ্গা বাঁধঘাট এলাকার মো. শামীম জমাদ্দার (৪০) ও তাঁর ১১ বছর বয়সী ছেলে সিয়াম। এর আগে গত বুধবার রাতে বঙ্গোপসাগরের পাইপবয়া এলাকায় ট্রলারডুবির ঘটনা ঘটে।

শামীম জোমাদ্দাররের বাবা মো. সিদ্দিক জমাদ্দার বলেন, ট্রলারে তিনিসহ মোট ৬ জন মাঝিমাল্লা ছিল। গত বুধবার রাতে ঝড় ও প্রচণ্ড ঢেউয়ে তাঁর মালিকানাধীন ট্রলারটি ছিদ্র হয়ে পানি ঢুকে সাগরে ডুবে যায়। ডুবে যাওয়ার পর তিনিসহ চারজন অন্য জেলেদের সহায়তায় উদ্ধার হলেও তাঁর ছেলে শামীম ও ১১ বছর বয়সী নাতি সিয়াম নিখোঁজ ছিল। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে ডুবে যাওয়া ট্রলারে তাঁদের মরদেহ খুঁজে পান স্থানীয় জেলে ও স্বজনেরা।

জীবিত উদ্ধার জেলে শাওন হাওলাদার জানান, গত রোববার সকাল ১০টার দিকে রাঙ্গাবালী উপজেলার বড়বাইশদিয়া ইউনিয়নের চরগঙ্গা বাঁধঘাট থেকে এমভি সিদ্দিক নামের ট্রলারটি নিয়ে বঙ্গোপসাগরে ইলিশ ধরতে গিয়েছিলেন তাঁরা।

শামীম জমাদ্দারের ছোট ভাই সাকিব জমাদ্দার বলেন, দুর্ঘটনার পর গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে তাঁর ভাইয়ের মরদেহ পাওয়া গেছে। আজ শুক্রবার সকাল ৯টার দিকে তাঁর ভাতিজা সিয়ামের মরদেহ খুঁজে পান তাঁরা।

উদ্ধারের আগে কুয়াকাটা নৌ পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পুলিশ পরিদর্শক বিকাশ চন্দ্র মণ্ডল ও রাঙ্গাবালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শিরাজুল ইসলাম বলেছিলেন, নিখোঁজের বিষয়টি জানার পর তাঁরা বিষয়টি স্থানীয় কোস্টগার্ডসহ সংশ্লিষ্টদের জানিয়েছেন।

