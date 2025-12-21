জুলাই শহীদের ভাইকে ছুরিকাঘাতে অভিযুক্ত ছাত্রলীগ নেতাকে ধরতে গিয়ে পুলিশ আহত

জুলাই শহীদের ভাইকে ছুরিকাঘাতে অভিযুক্ত ছাত্রলীগ নেতাকে ধরতে গিয়ে পুলিশ আহত
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শহীদ ইশমামুল হকের বড় ভাই মুহিবুল হককে (২২) ছুরিকাঘাতে অভিযুক্ত নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগ কর্মীকে ধরতে যাওয়া পুলিশ সদস্যের ওপর হামলার অভিযোগ উঠেছে। গতকাল শনিবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে চট্টগ্রামের লোহাগাড়া উপজেলার বড়হাতিয়া ইউনিয়নের তৈয়বের পাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় অভিযুক্ত ছাত্রলীগ কর্মীসহ দুজনকে আটক করেছে পুলিশ।
আটক ছাত্রলীগ নেতার নাম মো. মিনহাজ (২২)। তিনি লোহাগাড়া সদর ইউনিয়ন ছাত্রলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক। তিনি একই ইউনিয়নের রশিদের পাড়া এলাকার মো. শাহজাহানের ছেলে। আটক অন্য ব্যক্তির নাম বাহার উদ্দিন (৩৮)। তিনি উপজেলার বড়হাতিয়া তৈয়বের পাড়া এলাকার নুর আহম্মদের ছেলে। আর আহত পুলিশ কনস্টেবলের নাম আল আমিন। তিনি বর্তমানে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন।
পুলিশ জানায়, গতকাল সন্ধ্যা সাতটার দিকে উপজেলার আমিরাবাদ স্টেশন এলাকায় মুহিবুল হককে ছুরিকাঘাত করেন ছাত্রলীগ নেতা মিনহাজসহ কয়েকজন। ঘটনার পরপরই তাঁরা হামলাকারী ব্যক্তিরা পালিয়ে যান। পরে স্থানীয় মানুষ মুহিবুলকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে বর্তমানে উপজেলার একটি বেসরকারি হাসপাতালে তাঁকে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।
লোহাগাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবদুল জলিল প্রথম আলোকে বলেন, ‘ছুরিকাঘাতে অভিযুক্ত মিনহাজকে আটক করা হয়েছে। তাঁকে সহায়তার অভিযোগে বাহার উদ্দিন নামের একজনকে আটক করা হয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে মামলার প্রক্রিয়া চলছে।’