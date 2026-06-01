ঈদের ছুটি কাটিয়ে কর্মস্থলে ফিরছিলেন, সড়কে গেল যুবকের প্রাণ

ঈদের ছুটি কাটিয়ে কর্মস্থলে ফিরছিলেন, সড়কে গেল যুবকের প্রাণ
চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে একটি মাছবোঝাই পিকআপ ভ্যানের সঙ্গে সিএনজিচালিত অটোরিকশার সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এ সময় অটোরিকশাটির এক যাত্রী নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও তিনজন। আজ সোমবার সকাল সাড়ে সাতটার দিকে বাঁশখালী পৌর সদরের মনছুরিয়া বাজারের উত্তর পাশে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত ব্যক্তির নাম বাহাদুর আলম (২৮)। তিনি কক্সবাজারের মহেশখালী উপজেলার শাপলাপুর ইউনিয়নের জাহিদাঘোনা এলাকার বাসিন্দা। চট্টগ্রাম নগরের আগ্রাবাদের একটি প্রতিষ্ঠানে অফিস সহকারী হিসেবে কর্মরত ছিলেন তিনি। ঈদের ছুটি কাটিয়ে আজ সকালে তিনি কর্মস্থলে ফিরছিলেন।
দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তিরা হলেন কক্সবাজারের মহেশখালীর বাসিন্দা মো. নোমান (৩৫) ও মণি বেগম (২৪) এবং চকরিয়া উপজেলার মো. হেলাল (২২)। তাঁদের চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
বাঁশখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রবিউল হক দুর্ঘটনায় হতাহতের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, অটোরিকশাটি চট্টগ্রাম শহরের দিকে যাচ্ছিল। মাছবোঝাই পিকআপ ভ্যানটির গন্তব্য ছিল কক্সবাজারের পেকুয়া উপজেলা। বাঁশখালী পৌর সদর এলাকায় দুটি যানবাহনের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।
ওসি বলেন, দুর্ঘটনাকবলিত পিকআপ ভ্যান ও অটোরিকশা জব্দ করেছে পুলিশ। নিহত যুবকের পরিবারকে খবর দেওয়া হয়েছে। পরিবারের সদস্যদের অভিযোগের ভিত্তিতে পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।