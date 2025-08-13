ময়মনসিংহের সাবেক সংসদ সদস্য রুহুল আমিন মাদানীর ইন্তেকাল

ময়মনসিংহের সাবেক সংসদ সদস্য রুহুল আমিন মাদানীর ইন্তেকাল
ময়মনসিংহ-৭ (ত্রিশাল) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য রুহুল আমিন মাদানী ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। গতকাল মঙ্গলবার রাতে রাজধানী ঢাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর।
মরহুমের বড় ছেলে হোসাইন প্রিন্স বলেন, তাঁর বাবা হৃদ্রোগসহ নানা শারীরিক জটিলতায় ভুগছিলেন। গত ২১ জুলাই হৃদ্রোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর বাবা ঢাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হন। সেখানে ২৩ দিন আইসিইউতে চিকিৎসাধীন ছিলেন। গতকাল রাত সাড়ে ১১টার দিকে তাঁর মৃত্যু হয়।
রুহুল আমিন মাদানী স্ত্রী, তিন ছেলে, এক মেয়েসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। তাঁর গ্রামের বাড়ি ত্রিশাল সদর ইউনিয়নের চকপাঁচপাড়ায়। তিনি ১৯৯৬ ও ২০১৮ সালে আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়নে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ২০১৮ সালে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়–সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। রাজনীতির পাশাপাশি তিনি আলেম ও সমাজসেবক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। ছাত্রজীবনে তিনি পাকিস্তান থেকে পবিত্র কোরআনের হাফেজ হন। এরপর মদিনা ইউনিভার্সিটি থেকে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন।
পরিবার সূত্রে জানা যায়, আজ বুধবার বেলা ৩টায় ত্রিশাল উপজেলার চকপাঁচপাড়া মাদ্রাসা ও কারিগরি কলেজ মাঠে রুহুল আমিন মাদানীর জানাজা অনুষ্ঠিত হবে। এরপর পারিবারিক কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হবে।