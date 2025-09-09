জাকসু নির্বাচন : আজ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত নেওয়া হবে প্রার্থীদের ডোপ টেস্টের নমুনা

জাকসু নির্বাচন : আজ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত নেওয়া হবে প্রার্থীদের ডোপ টেস্টের নমুনা
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জাকসু) ও হল সংসদের নির্বাচনে অংশ নিতে প্রার্থীদের ডোপ টেস্ট করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। গতকাল সোমবার রাতে জাকসু নির্বাচন কমিশনের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক মো. মনিরুজ্জামান ও সদস্যসচিব অধ্যাপক এ কে এম রাশিদুল আলম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৯টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল সেন্টারে প্রার্থীদের ডোপ টেস্ট সম্পন্ন করা হবে। নির্বাচনী প্রচারণা বিঘ্নিত না হয়, সে বিষয়টি বিবেচনা করে নমুনা সংগ্রহ করা হবে। প্রার্থীদের নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হয়ে নমুনা জমা দিতে বলা হয়েছে।
দীর্ঘ ৩৩ বছর পর আগামী বৃহস্পতিবার জাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এবারের নির্বাচনে ২৫টি পদের বিপরীতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ১৭৯ জন প্রার্থী।