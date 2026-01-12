টেকনাফ সীমান্তে গুলিবিদ্ধ এক রোহিঙ্গা যুবককে হাসপাতালে ভর্তি
গুলিবিদ্ধ অবস্থায় এক রোহিঙ্গা যুবককে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁর নাম কেফায়েত উল্লা (২২)। তিনি টেকনাফের ২১ নম্বর চাকমার কুল রোহিঙ্গা আশ্রয়শিবিরের বাসিন্দা নজির উদ্দিনের ছেলে। আজ সোমবার ভোর চারটার দিকে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ পুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক আলাউদ্দিন তালুকদার বলেন, গুলিবিদ্ধ অবস্থায় টেকনাফের রোহিঙ্গা আশ্রয়শিবিরের ওই বাসিন্দাকে হাসপাতালে আনা হলে চিকিৎসক তাঁকে ক্যাজুয়ালটি বিভাগে ভর্তি করেন।
কেফায়েত উল্লাকে হাসপাতালে নিয়ে আসেন একই আশ্রয়শিবিরের বাসিন্দা নাসির খান। তিনি বলেন, গতকাল রাতে বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্ত এলাকায় কেফায়েত গুলিবিদ্ধ হন। এরপর তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়।
জানতে চাইলে টেকনাফ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি সাইফুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, সীমান্ত এলাকায় গতকাল গোলাগুলি হয়েছে, হয়তো সেখানে ওই যুবক আহত হয়েছেন। এ বিষয়ে খোঁজখবর নেওয়া হবে। সীমান্ত এলাকায় বিজিবি মোতায়েন রয়েছে।
মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে বিমান হামলা, ড্রোন হামলা, মর্টার শেল ও বোমা বিস্ফোরণ থামছে না। তিন দিন ধরে রাখাইন রাজ্যের মংডু টাউনশিপের আশপাশের এলাকায় সশস্ত্র গোষ্ঠী আরাকান আর্মির (এএ) অবস্থানে বিমান হামলা জোরদার করেছে সরকারি জান্তা বাহিনী। অন্যদিকে আরাকান আর্মির সঙ্গে স্থলভাগে সংঘর্ষে জড়িয়েছে রোহিঙ্গাদের সশস্ত্র তিনটি গোষ্ঠী। এ কারণে সীমান্ত পরিস্থিতি দিন দিন জটিল হচ্ছে। ওপারের বিকট বিস্ফোরণে সীমান্তবর্তী টেকনাফের গ্রামগুলো কেঁপে উঠছে। ওপার থেকে ছোড়া গুলি এসে পড়ছে এপারে লোকজনের ঘরবাড়ি, চিংড়িঘের ও নাফ নদীতে।
গতকাল রোববার সকালে মিয়ানমার সীমান্তের ওপার থেকে আসা গুলিতে আহত হয়েছে হুজাইফা আফনান (৯) নামের টেকনাফের এক শিশু। তাকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আইসিইউতে (নিবিড় পরিচর্যাকেন্দ্র) ভর্তি করা হয়েছে। সেখানে লাইফ সাপোর্টে রাখা হয়েছে তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ুয়া ওই শিশুকে।