আলীকদম বাজার থেকে ভালুকের ছানা উদ্ধার
বান্দরবানের আলীকদম বাজার এলাকা থেকে আজ মঙ্গলবার দুপুরে একটি ভালুকের ছানা উদ্ধার করা হয়েছে। ঢাকা থেকে আসা বন অধিদপ্তরের বন্য প্রাণী অপরাধ দমন ইউনিটের একটি দল অভিযান চালিয়ে ভালুকের বাচ্চাটিকে উদ্ধার করে।
বন বিভাগের কর্মকর্তারা ও স্থানীয় লোকজন জানিয়েছেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বন্য প্রাণী অপরাধ দমন ইউনিটের একটি দল আলীকদম উপজেলা শহরের বাজার এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানে বাজারের একটি ছোট্ট গলিতে পরিত্যক্ত অবস্থায় ৯ থেকে ১০ মাস বয়সের ভালুকছানাটিকে পাওয়া যায়। তবে ছানাটিকে কারা কোথা থেকে নিয়ে এসেছে, তা জানা যায়নি।
লামা বন বিভাগের আলীকদম উপজেলার তৈন রেঞ্জের রেঞ্জ কর্মকর্তা খন্দকার মো. আরিফুল ইসলাম জানিয়েছেন, মাতামুহুরী সংরক্ষিত বনাঞ্চল থেকে কেউ না কেউ পাচারের জন্য ভালুকের ছানাটি ধরেছে। কিন্তু পাচারের আগে বন্য প্রাণী অপরাধ দমন ইউনিটের সদস্যদের কাছে সংবাদ পৌঁছে যায়। তাঁরা ঢাকা থেকে আসেন। স্থানীয় বন বিভাগের সহায়তায় ছানাটি উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। উদ্ধারের পর প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া শেষে ছানাটিকে কক্সবাজারের ডুলাহাজারা সাফারি পার্কে পাঠানো হয়েছে।
রেঞ্জ কর্মকর্তা আরও বলেন, কীভাবে ভালুকের ছানাটিকে আনা হয়েছে; তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বন্য প্রাণী সুরক্ষায় বন বিভাগের নিয়মিত তদারকি আরও জোরদার করা হবে বলেও তিনি জানান।