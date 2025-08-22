তরুণকে পেটানোর ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর নেত্রকোনার ইউএনও প্রত্যাহার

তরুণকে পেটানোর ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর নেত্রকোনার ইউএনও প্রত্যাহার
নেত্রকোনার আটপাড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রুয়েল সাংমাকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার ময়মনসিংহ বিভাগীয় কমিশনার মো. মোখতার আহমেদের স্বাক্ষরিত আদেশে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়।
স্থানীয় বাসিন্দা, মামলার আরজি ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, ঈদুল ফিতর উপলক্ষে গত ২৪ মার্চ আটপাড়ার বানিয়াজান ইউনিয়নে ভিজিএফের চাল বিতরণের সময় বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এ ছাড়া চাল পাচারের খবর পেয়ে ইউএনও রুয়েল সাংমা সেখানে উপস্থিত হন। তিনি পুলিশের কাছ থেকে লাঠি নিয়ে দুর্জয় (১৮) নামের এক তরুণকে পেটান বলে অভিযোগ ওঠে। ঘটনার পাঁচ মাস পর ভিডিওটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে ব্যাপক সমালোচনা শুরু হয়।
এ নিয়ে উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক রায়হান কবীর ১২ আগস্ট আদালতে মামলার আবেদন করেন। আদালত আবেদন আমলে নিয়ে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনকে (পিবিআই) তদন্তের নির্দেশ দেন। পাশাপাশি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ও একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। নেত্রকোনার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক রাফিকুজ্জামানকে প্রধান করে গঠিত ওই কমিটির আগামী বৃহস্পতিবারের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার কথা রয়েছে বলে প্রথম আলোকে নিশ্চিত করেছেন নেত্রকোনা জেলা প্রশাসক বনানী বিশ্বাস। তিনি জানান, ইউএনওর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা প্রক্রিয়াধীন।
অভিযুক্ত ইউএনও অবশ্য অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছেন, তিনি কাউকে মারধর করেননি; বরং আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে উদ্যোগ নিয়েছিলেন।
মামলার বাদী রায়হান কবীর বলেন, ‘ঘটনার সময় আমি উপস্থিত ছিলাম। একজন নিরীহ নাগরিককে ইউএনও এভাবে মারধর করতে পারেন না। ন্যায়বিচারের দাবিতে আমি ছয়জনকে সাক্ষী করে মামলা করেছি। মারধরের ভিডিওটি সংযুক্ত করা হয়েছে।’
ভুক্তভোগী দুর্জয় বলেন, ‘আমার মা হুসনা আক্তার অসুস্থ থাহনে আমি সেই দিন ১২টার সময় ভিজিএফের চাউল আনতাম যাই। লোকজনের ঠেলা-ধাক্কায় পরিষদের সামনে দেওয়া বাঁশের বেড়া খুইল্লা গেলে আমি সামনে গিয়া পইড়া যাই। এ সময় ইউএনও স্যার আইয়া আমারে মারধর করেন। পরে আমারে চারটা পর্যন্ত আটকাইয়া রাইখা একটা কাগজে স্বাক্ষর কইরা ছাইড়া দিছেন।’
আদেশ অনুযায়ী, রুয়েল সাংমাকে আটপাড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার পদ থেকে প্রত্যাহার করে বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে সংযুক্ত করা হয়েছে।