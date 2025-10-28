মানিকগঞ্জে সারজিসের সঙ্গে বৈষম্যবিরোধী সাবেক ছাত্রনেতার বাগ্বিতণ্ডা
মানিকগঞ্জে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সমন্বয় সভায় দলটির উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলমের সঙ্গে সাবেক বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের জেলা কমিটির আহ্বায়ক ওমর ফারুকের বাগ্বিতণ্ডার ঘটনা ঘটে। পরে সারজিস আলম মঞ্চে চেয়ার থেকে উঠে ওই ছাত্র প্রতিনিধিকে নিবৃত করার চেষ্টা করেন।
গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় জেলা শহরের সিটি ড্রিম কনভেনশন হলে এনসিপির সমন্বয় সভায় এ ঘটনা ঘটে।
জেলা এনসিপি সূত্রে জানা গেছে, গতকাল বিকেলে এনসিপির সমন্বয় সভা ছিল। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে সারজিস আলম দলের সাংগঠনিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে উপস্থিত নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে বক্তৃতা করেন। সভার শেষ পর্যায়ে সেখানে উপস্থিত হন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক নেতা ওমর ফারুক।
প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, এ সময় মঞ্চে থাকা এনসিপির নেতাদের উদ্দেশে ওমর ফারুক বলেন, ‘এরা দালাল, ছাত্রলীগ ও জামায়াতের সঙ্গে জড়িত।’ এই কথার পরে সভায় উত্তেজনা দেখা দেয়।
সারজিস আলম তখন ওমর ফারুককে শান্ত থাকার আহ্বান জানিয়ে বলেন, ‘প্রেস কনফারেন্স শেষে এ বিষয়ে কথা বলব।’ এই কথা শোনার পর ফারুক আরও উত্তেজিত হয়ে পড়লে সারজিস চেয়ার থেকে উঠে তাঁর সঙ্গে তর্কে জড়িয়ে পড়েন। পরে তাঁকে মঞ্চের পাশে নিয়ে বুঝিয়ে পরিস্থিতি শান্ত করেন।
এ ঘটনার ভিডিও ইতিমধ্যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। পরে উপস্থিত সাংবাদিকদের নিয়ে সারজিস আলম সংবাদ সম্মেলন করেন।
সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন এনসিপির ঢাকা বিভাগের সাংগঠনিক সম্পাদক সাইফুল্লাহ হায়দার, জেলা কমিটির সমন্বয়কারী জাহিদ তালুকদার, যুগ্ম সমন্বয়কারী এ এইচ এম মাহফুজ প্রমুখ।
বাগ্বিতণ্ডার কারণ বিষয়ে আজ মঙ্গলবার সকালে ওমর ফারুক প্রথম আলোকে বলেন, ‘এনসিপির ছাত্র উইং আমরা করি। যখন কোনো প্রোগ্রাম হয়, তখন আমার দায়িত্ব আসে। অথচ এনসিপির গতকালের সমন্বয় সভায় আমাদের দাওয়াত দেয়নি। মঞ্চে এনসিপির জেলার প্রধান সমন্বয়কারী জাহিদ মানিকগঞ্জ-৩ আসনের জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী দেলোয়ার হোসেনের ভাগনে। সাটুরিয়া উপজেলার একটি ইউনিয়নে যুবদলের পদ নেওয়ার জন্য সিভি জমা দিয়েছেন। আমাদের মাইনাস করে তিনি (জাহিদ) সবকিছু করেন। যার কারণে একটু ধমকাইছি।’
এ ব্যাপারে বক্তব্য জানতে চাইলে মানিকগঞ্জ জেলা কমিটির সমন্বয়কারী জাহিদ তালুকদার প্রথম আলোকে বলেন, সমন্বয় সভায় শুধু এনসিপির জেলা ও উপজেলা কমিটির সদস্যদের আমন্ত্রণ করার বিষয়ে কেন্দ্রের নির্দেশ ছিল। এ কারণে ওমর ফারুককে সভায় আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। তাঁর মামা জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী হলেও তিনি জামায়াতের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত নন। যুবদলের পদ পাওয়ার চেষ্টার অভিযোগ মিথ্যা ও বানোয়াট।