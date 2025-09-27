জেলা

ফুটবল ম্যাচ ঘিরে উন্মাদনা, দর্শক ছিল গ্যালারি থেকে গাছের ডাল পর্যন্ত

নিজস্ব প্রতিবেদক
চাঁপাইনবাবগঞ্জ
চাঁপাইনবাবগঞ্জে জেলা প্রশাসক গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনালের মুখোমুখি হয় চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর ও শিবগঞ্জ উপজেলা দল। এ সময় মাঠের ভেতরে ও বাইরে দেখা যায় দর্শকদের উপচে পড়া ভিড়। গতকাল শুক্রবার বিকেলে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা স্টেডিয়ামেছবি: প্রথম আলো

চাঁপাইনবাবগঞ্জে জেলা প্রশাসক গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচ ঘিরে দেখা গেল ফুটবল উন্মাদনা। গতকাল শুক্রবার বিকেলে হওয়া এই ম্যাচে জেলা স্টেডিয়ামের গ্যালারি ছিল কানায় কানায় পূর্ণ।

গ্যালারির গ্রিলের সামনে গাদাগাদি করে দাঁড়িয়েছিল অসংখ্য দর্শক। স্টেডিয়ামের পশ্চিম দিকের নিমগাছের ডালে বসে খেলা দেখেছে শিশু-কিশোর ও তরুণেরা। খেলার দ্বিতীয়ার্ধে উচ্ছ্বাসে মেতে থাকা দর্শকেরা গ্যালারি ও গাছ থেকে নেমে উঁচু গ্রিল টপকে মাঠে ঢুকে পড়ে। পুলিশ ও জেলা ক্রীড়া সংস্থার কর্মীরা তাঁদের ঠেকাতে ব্যর্থ হন। পরে অনেকেই মাঠের সাইডলাইনে বসে, দাঁড়িয়ে খেলা উপভোগ করে।

খেলা দেখতে আসা এক মাদ্রাসাশিক্ষক প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমিও গ্রিল টপকে ঢুকেছি। এমন উত্তেজনাপূর্ণ ফুটবল খেলা দেখার আনন্দ আমাকে গ্রিল টপকাতে বাধ্য করেছে।’

ফাইনাল খেলা দেখতে আসা দর্শকদের উপচে পড়া ভিড়। গ্যালারিতে জায়গা না পেয়ে হাজারো দর্শক মাঠের সাইড লাইনের পাশে চলে আসে
ছবি: প্রথম আলো

জেলা প্রশাসক গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টে এবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে সদর উপজেলা দল। ফাইনালে তারা শিবগঞ্জ উপজেলা দলকে ৪-১ গোলে হারায়। বিজয়ী দলের আহাদ ও বিদেশি খেলোয়াড় বুয়াচিন দুটি করে গোল করেন। শিবগঞ্জের হয়ে একমাত্র গোলটি করেন জাহেদুল ইসলাম।

গ্যালারি ছিল কানায় কানায় পূর্ণ। গতকাল শুক্রবার বিকেলে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা স্টেডিয়ামে
ছবি: প্রথম আলো

খেলায় ম্যান অব দ্য ম্যাচ হন সদর উপজেলার আবদুস সামাদ। সর্বোচ্চ গোলদাতার পুরস্কার পান ৮ গোল করা আহাদ। সেরা গোলরক্ষক হয়েছেন শিবগঞ্জের আরিয়ান। সদর উপজেলা দলের হয়ে খেলেছেন বিদেশি ফুটবলাররাও। ঘানার বুয়াচিন, গাম্বিয়ার দাউদ সিশা ও আইভরি কোস্টের মজিদের খেলা দর্শকদের বাড়তি আনন্দ দেন।

গ্যালারিতে জায়গা না পেয়ে অনেকে গ্রিল ও গাছের ডালে বসে খেলা দেখে
ছবি: প্রথম আলো

জেলা ক্রীড়া সংস্থার অফিস সহকারী মো. আরিফ বলেন, নতুন জেলা স্টেডিয়াম ২০১১ সালে নির্মিত হওয়ার পর এত দর্শক একসঙ্গে আর জমায়েত হয়নি। খেলা বিকেল সাড়ে তিনটায় শুরু হলেও বেলা দুটো থেকেই মাঠে দর্শক আসতে শুরু করে।

নানা বয়সী হাজারো মানুষ খেলা দেখতে আসে। গতকাল শুক্রবার বিকেলে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা স্টেডিয়ামে
ছবি: প্রথম আলো

জেলা ক্রীড়া কর্মকর্তা আবু জাফর মাহমুদুজ্জামান বলেন, প্রকৃত অর্থেই এই টুর্নামেন্ট একটি ফুটবল উৎসবে পরিণত হয়েছিল।

বিদেশি কয়েকজন খেলোয়াড়ের খেলা দর্শকদের বাড়তি আনন্দ দেয়
ছবি: প্রথম আলো

খেলা শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন রাজশাহী বিভাগীয় কমিশনার খন্দকার আজিম আহমেদ। জেলা প্রশাসক আবদুস সামাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন পুলিশ সুপার রেজাউল করিম ও সিভিল সার্জন একেএম শাহাব উদ্দীন।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জেলা থেকে আরও পড়ুন