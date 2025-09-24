জেলা

খাগড়াছড়িতে কিশোরীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ, প্রতিবাদে কাল অবরোধের ডাক

প্রতিনিধি
খাগড়াছড়ি
খাগড়াছড়িতে কিশোরীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনায় জড়িতদের গ্রেপ্তারের দাবিতে বিক্ষোভ হয়েছে। আজ সকাল দশটার দিকে জেলা শহরের মহাজন পাড়া এলাকায়ছবি: প্রথম আলো

খাগড়াছড়িতে এক পাহাড়ি কিশোরীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। গতকাল মঙ্গলবার রাত ৯টায় প্রাইভেট পড়ে ফেরার পথে ওই কিশোরীকে ধর্ষণ করা হয় বলে তার স্বজনেরা জানিয়েছেন। গতকাল রাত ১১টার দিকে অচেতন অবস্থায় একটি খেত থেকে ওই কিশোরীকে উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় আজ বুধবার সকালে জেলা শহরে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে ‘জুম্ম ছাত্র–জনতা’।

আজ সকাল ১০টায় শহরের শাপলা চত্বরে জুম্ম ছাত্র–জনতার ব্যানারে আয়োজিত বিক্ষোভে দোষী ব্যক্তিদের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেপ্তারের দাবি জানানো হয়। আসামিরা গ্রেপ্তার না হলে আগামীকাল বৃহস্পতিবার জেলায় আধা বেলা সড়ক অবরোধ কর্মসূচি পালনের ঘোষণা দেন তাঁরা।

পাহাড়ি কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগে তার বাবা আজ ভোরে জেলার সদর থানায় মামলা করেন। মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয়, গতকাল রাত ৯টার দিকে প্রাইভেট থেকে ফেরার পথে ওই কিশোরী দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার হয়।

ওই কিশোরীর বাবা প্রথম আলোকে বলেন, তাঁর মেয়ে প্রতিদিন সন্ধ্যায় প্রাইভেট পড়তে যেত আর রাত ৯টায় বাসায় ফিরত। এটাই ছিল নিয়মিত রুটিন। তবে গতকাল ৯টার দিকে না ফেরায় তাঁরা ওই শিক্ষকের বাসায় যান। সেখানে গিয়ে জানতে পারেন অন্যদিনের সময়সূচি অনুযায়ী প্রাইভেট ছুটি হয়েছে। পরে স্থানীয় বাসিন্দাদের নিয়ে আশপাশের এলাকায় খুঁজতে থাকেন তাঁরা। একপর্যায়ের রাত ১১টার দিকে অচেতন অবস্থায় তাকে একটি ফসলের খেতে পাওয়া যায়।

পাহাড়ি ওই কিশোরীর বাবা আরও বলেন, অচেতন অবস্থায় পাওয়ার পর তাঁর মেয়েকে জেলা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সে এখনো ওই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এ ঘটনায় তিনি বাদী হয়ে থানায় মামলা করেছেন।

পরে খাগড়াছড়ি সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আবদুল বাতেন প্রথম আলোকে বলেন, কিশোরীর বাবা বাদী হয়ে অজ্ঞাতপরিচয় তিনজনকে আসামি করে মামলা করেছেন। এ ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে একজনকে আটক করা হয়েছে। অন্যদের আটকের চেষ্টা চলছে।

আধা বেলা অবরোধের ডাক

এদিকে এ ঘটনা জানাজানি হওয়ার পর আজ বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছেন জেলার বাসিন্দারা। আজ সকাল ১০টার দিকে ‘জুম্ম ছাত্র–জনতা’ ব্যানারে এ কর্মসূচি নেওয়া হয়। মিছিলটি খাগড়াছড়ি সরকারি কলেজ মাঠ থেকে শুরু হয়ে জেলার চেঙ্গী স্কয়ার, মহাজনপাড়া, আদালত সড়ক, নারকেল বাগান ঘুরে শাপলা চত্বর এলাকায় এসে শেষ হয়। পরে সেখানে বিক্ষোভ শেষে সমাবেশ হয়। সমাবেশে আজকের মধ্যে আসামিদের গ্রেপ্তার না করা হলে আগামীকাল আধা বেলা অবরোধের ডাক দেওয়া হয়।

স্থানীয় বাসিন্দা উক্যেনু মারমা সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন। নেপোলিয়ন চাকমার সঞ্চালনায় সমাবেশে বক্তব্য দেন সুশীল সমাজের প্রতিনিধি সুমন চাকমা, বাগীশ চাকমা, কৃপায়ন ত্রিপুরা, ত্রিপুরা স্টুডেন্ট ফোরামের প্রতিনিধি আকাশ ত্রিপুরা, বাংলাদেশ মারমা স্টুডেন্ট কাউন্সিলের প্রতিনিধি ওয়াপাই মারমা, সাধারণ শিক্ষার্থী অংক্যমং মারমা প্রমুখ।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, পাহাড়ে কোনো নারী নিরাপদ নন। বিচার না হওয়ায় ধর্ষণের মতো অপরাধ বেড়েই চলেছে। চলতি বছরের ২৭ জুন ও গত সপ্তাহেও দুই শিক্ষার্থী দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। বক্তারা আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আসামিদের গ্রেপ্তারের দাবি জানান। সভাপতি উক্যেনু মারমা বলেন, ‘২৪ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেপ্তার না হলে আগামীকাল আধা বেলা সড়ক অবরোধ করা হবে। জেলার সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ক্লাস বর্জন করা হবে।’

