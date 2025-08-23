আনন্দ–উচ্ছ্বাসের সঙ্গে আত্মবিশ্বাস নিয়ে বাড়ি ফিরেছে কৃতী শিক্ষার্থীরা

কুমিল্লায় জিপিএ–৫ সংবর্ধনা
আনন্দ–উচ্ছ্বাসের সঙ্গে আত্মবিশ্বাস নিয়ে বাড়ি ফিরেছে কৃতী শিক্ষার্থীরা
শরতের বৃষ্টিভেজা সকালেও থেমে থাকেনি কৃতী শিক্ষার্থীদের উচ্ছ্বাস। আজ শনিবার কুমিল্লা জিলা স্কুল প্রাঙ্গণ ভরে উঠেছিল তারুণ্যের স্বপ্ন ও উৎসবে। নানা আয়োজনে কুমিল্লা জেলায় এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় জিপিএ–৫ পাওয়া কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে।
‘স্বপ্ন দেখো জীবন গড়ো’ স্লোগানে শিক্ষার ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম শিখোর পৃষ্ঠপোষকতায় প্রথম আলোর আয়োজনে কুমিল্লা জিলা স্কুল মাঠে আজ এ অনুষ্ঠান হয়। এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ২ হাজার ৬৫৬ শিক্ষার্থী নিবন্ধন করে অংশ নেয়। জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে সকাল ১০টায় অনুষ্ঠানের শুরু হয়। এরপর ঢাকার উত্তরায় মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে যুদ্ধবিমান বিধ্বস্তে নিহত ব্যক্তিদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।
আয়োজনটি পাওয়ার্ড বাই কনকা–গ্রি এবং সহযোগিতায় ছিল কনকর্ড গ্রুপ, ফ্রেশ, বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশ লিমিটেড, মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি, কোয়ালিটি গ্রুপ, প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি, অতীশ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ইউসিএসআই ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ শাখা ক্যাম্পাস, আকিজ টেলিকম লিমিটেড, আম্বার আইটি লিমিটেড, এটিএন বাংলা ও প্রথম আলো বন্ধুসভা।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত সুধীজনের আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে চলে বন্ধুসভার বন্ধু ও কৃতী শিক্ষার্থীদের সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। সকাল থেকে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের পদচারণে প্রাঙ্গণ মুখর ছিল। নিবন্ধন বুথ থেকে তারা ক্রেস্ট, উপহার ও স্মারক সংগ্রহ করে। সাংস্কৃতিক পরিবেশনা, কুইজ প্রতিযোগিতা ও গান–নৃত্যে ভরে ওঠে পুরো আয়োজন।
অনুষ্ঠানের এক পর্যায়ে বন্ধুসভার সদস্য উপস্থাপক ফারজানা নিশাত কয়েকজন শিক্ষার্থীকে মঞ্চে ডাকেন। তারা কেউ গান, কেউ কবিতা, কেউ নৃত্য পরিবেশন করে। কেউ কীভাবে পরীক্ষায় ভালো ফল পেয়েছে, সেটি তুলে ধরে। একই সঙ্গে স্বপ্নপূরণে বহুদূর যেতে চায় বলে জানায় তারা।
অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বক্তব্য দেন কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মো. হায়দার আলী, কুমিল্লা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো. শামসুল ইসলাম, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক আবদুল হাকিম, কুমিল্লা মেডিকেল কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ মোসলেহ উদ্দিন আহমেদ, কুমিল্লা জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক আবদুল হাফিজ প্রমুখ।
কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মো. হায়দার আলী বলেন, কৃতী শিক্ষার্থীদের শুধু পরীক্ষায় ভালো ফল নয়, সততা, নিষ্ঠা ও মানবিক মূল্যবোধে আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে হবে।
মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো. শামসুল ইসলাম বলেন, ‘প্রযুক্তির এ বিশ্বে তোমাদের আপডেট থাকতে হবে। জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি আলোকিত মানুষ হিসেবে নিজেদের তৈরি করতে হবে। শিক্ষা অর্জনের পাশাপাশি সুস্থ চিন্তা, মানবিক মূল্যবোধ ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে তোমাদের এগিয়ে যেতে হবে।’
প্রথম আলোর আঞ্চলিক সংবাদবিষয়ক সম্পাদক তুহিন সাইফুল্লাহ শিক্ষার্থীদের মিথ্যা, মুখস্থবিদ্যা ও মাদকের বিরুদ্ধে শপথবাক্য পাঠ করান। তিনি শিক্ষার্থীদের ভালো মানুষ হওয়ার কথা বলেন। এ ছাড়া সংবাদ প্রকাশের পাশাপাশি প্রথম আলোর নানা কার্যক্রম নিয়ে শিক্ষার্থীদের ধারণা দিয়ে তিনি বলেন, ‘তোমাদের অনুপ্রেরণায় প্রথম আলো সর্বাত্মক সহযোগিতা করে যাবে।’
প্রথম আলোর হেড অব কালচারাল ইভেন্ট ও দেশের জনপ্রিয় গীতিকার কবির বকুল শিক্ষার্থীদের ভালো ফলের পেছনে শিক্ষক ও মা–বাবার ভূমিকার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, ‘তোমাদের আগামী দিনের পথচলা মাত্র শুরু হয়েছে। তোমাদের সেই পথে উৎসাহিত করতেই প্রথম আলোর আজকের এই আয়োজন। তোমাদের দিকে তাকিয়ে আছে আগামীর বাংলাদেশ।’
কুমিল্লার লালমাই থেকে এসেছে আজমীর মজুমদার অপূর্ব। লাকসাম পাইলট সরকারি উচ্চবিদ্যালয় থেকে এ বছর জিপিএ–৫ পেয়েছে সে। আজমীর বলে, ‘এমন আয়োজনে আসতে পেরে সত্যিই আমি আনন্দিত। প্রথম আলোর এমন আয়োজন আমাদের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়েছে। এই সম্মান আমাদের পড়াশোনায় আরও মনোযোগী হতে অনুপ্রেরণা দেবে।’
কুমিল্লার তিতাস থেকে এসেছে ফাতেমা আক্তার। বাতাকান্দি সরকার সাহেব আলী আবুল হোসেন মেমোরিয়াল উচ্চবিদ্যালয়ে এ বছর জিপিএ–৫ পেয়েছে সে। ফাতেমা বলে, ‘প্রথম আলোর এমন আয়োজন আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে। এই সম্মান আমাদের আরও বেশি দায়িত্বশীল করে তুলবে।’
মো. বেলাল হোসেন নামের এক অভিভাবক বলেন, এ ধরনের উদ্যোগ শিক্ষার্থীদের স্বপ্ন দেখাতে ও ভবিষ্যৎ গড়তে অনন্য ভূমিকা রাখবে।
শিক্ষার্থীদের জন্য অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য দেয় শিক্ষক, অভিভাবক ও শিখোর শিক্ষক দল। অনুষ্ঠানের শেষাংশে শিল্পী মিঠুন রায়ের গান শিক্ষার্থীদের মাতিয়ে তোলে।
অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন প্রথম আলোর কুমিল্লা প্রতিনিধি আবদুর রহমান। শিক্ষার্থীদের সত্য তথ্য জানতে প্রথম আলো পত্রিকাসহ ভালো বই পড়ার পরামর্শ দেন তিনি। এরপর তিনি প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমানের লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন। অনুষ্ঠান শেষে সবাইকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান কুমিল্লা বন্ধুসভার সভাপতি ও কুমিল্লা আইডিয়াল কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ মহিউদ্দিন লিটন। অনুষ্ঠানে অনলাইন কুইজ বিজয়ী ১১ শিক্ষার্থীর হাতে পুরস্কার তুলে দেন অতিথিরা।