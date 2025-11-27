জেলা

চাঁদপুরে রেলগেটে ট্রেনের ধাক্কায় আহত মোটরসাইকেল আরোহীর মৃত্যু

চাঁদপুর
চাঁদপুরে ট্রেনের ধাক্কায় আহত হয়ে এক ব্যক্তি মারা গেছেন। আজ বৃহস্পতিবার ভোরে রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। এর আগে গতকাল বুধবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে চাঁদপুর সদর উপজেলার শাহতলী বাজার রেলগেট এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তির নাম আবুল কালাম হাওলাদার (৬৫)। তিনি চাঁদপুর সদর উপজেলার দাসাদী গ্রামের বাসিন্দা।

রেলওয়ে পুলিশ ও কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শীর সূত্রে জানা গেছে, বুধবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে চট্টগ্রাম থেকে চাঁদপুরগামী মেঘনা এক্সপ্রেস শাহতলী বাজার রেলগেট অতিক্রম করছিল। ওই সময় মোটরসাইকেলটি ট্রেনের নিচে পড়ে দুমড়ে–মুচড়ে যায়। এতে গুরুতর আহত হন চালক আবুল কালাম। প্রথমে তাঁকে চাঁদপুর সরকারি জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে তাঁকে রাজধানীতে পাঠানো হয়।

এদিকে শাহতলী বাজার এলাকার কয়েকজন ব্যবসায়ী অভিযোগ করেন, দুর্ঘটনার সময় দায়িত্বপ্রাপ্ত গেটম্যান মোবারক হোসেন রেলগেটটিতে উপস্থিত ছিলেন না। তিনি সময়মতো ব্যারিয়ার নামালে এ দুর্ঘটনা ঘটত না। দুর্ঘটনার পর থেকে মোবারক পলাতক।

চাঁদপুর রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রাজীব কর বলেন, ‘এ ঘটনার পর আমরা আবুল কালামের বাড়িতে যোগাযোগ করেছি। এ বিষয়ে পরিবারের কোনো অভিযোগ নেই। গেটম্যানের গাফিলতি ছিল কি না, সেটি তদন্ত করে দেখা হবে।’

