মাদক বিক্রি করতে গিয়ে গ্রেপ্তার মা-দাদি, সঙ্গে কারাগারে গেল কোলের শিশুও

মাদক বিক্রি করতে গিয়ে গ্রেপ্তার মা-দাদি, সঙ্গে কারাগারে গেল কোলের শিশুও
তিন মাস পাঁচ দিন বয়সী মেয়েকে নিয়ে মাদক বিক্রি করতে গিয়ে র্যাবের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছেন গৃহবধূ ফাহিমা বেগম। সঙ্গে ছিলেন শাশুড়ি মোমেনা বেগম। জয়পুরহাটের আক্কেলপুর উপজেলার হাস্তাবসন্তপুর মহল্লা থেকে মাদকসহ গতকাল মঙ্গলবার তাঁদের গ্রেপ্তার করে র্যাব। পরে থানায় মামলা করার পর দুজনকে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।
আজ বুধবার আদালতের মাধ্যমে তাঁদের কারাগারে পাঠিয়েছে পুলিশ। এ সময় শিশুসন্তান মায়ের কোলে ছিল। গ্রেপ্তার নারীরা হলেন জেলার পাঁচবিবি উপজেলার উত্তর গোপালপুর গ্রামের মুনসুর হোসেনের স্ত্রী ফাহিমা বেগম (৩৫) ও তাঁর শাশুড়ি মোমেনা বেগম। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে এ তথ্য জানিয়েছে র্যাব।
বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, গতকাল দুপুরে আক্কেলপুরের হাস্তাবসন্তপুর এলাকায় মাদক বিক্রি করছিলেন ওই দুই নারী। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সেখানে অভিযান চালিয়ে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে ৭৯২টি ইনজেকশন (অ্যাম্পুল) জব্দ করা হয়। ওই দিন সন্ধ্যায় তাঁদের বিরুদ্ধে আক্কেলপুর থানায় একটি মাদক মামলা করে তাঁদের পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়। ওই দুই নারী সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে মাদকদ্রব্য সংগ্রহ করে জয়পুরহাট জেলাসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় খুচরা ও পাইকারি বিক্রি করতেন বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।
আক্কেলপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শফিকুল ইসলাম বলেন, র্যাব মাদকসহ দুই নারীকে থানায় সোপর্দ করেছে। এ ঘটনায় থানায় একটি মামলা হয়েছে।
জয়পুরহাট আদালতের পরিদর্শক আবু বকর সিদ্দিক বলেন, দুই আসামিকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। তাঁদের সঙ্গে একটি শিশুও আছে।