গতিরোধকের সামনে থামে অটোরিকশাটি, কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় ঢুকে যায় তেলবাহী ট্রাকের নিচে

গতিরোধকের সামনে থামে অটোরিকশাটি, কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় ঢুকে যায় তেলবাহী ট্রাকের নিচে
গতিরোধকের সামনে এসে থেমেছিল সিএনজিচালিত অটোরিকশাটি। হঠাৎ পেছন থেকে কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় কিছু বুঝে ওঠার আগেই আরেকটি তেলবাহী ট্রাকের নিচে ঢুকে যায় অটোরিকশাটি। মুহূর্তেই অটোরিকশা দুমড়েমুচড়ে চালক ও এক যাত্রী আহত হয়েছেন।
আজ মঙ্গলবার বেলা আড়াইটার দিকে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কে লোহাগাড়া উপজেলা অংশের চুনতি জাঙ্গালিয়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা চালক আর ওই যাত্রীকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠিয়েছেন। তাৎক্ষণিকভাবে তাঁদের নাম ও পরিচয় পাওয়া যায়নি। চালকের অবস্থা গুরুতর বলে জানিয়েছেন একাধিক প্রত্যক্ষদর্শী।
ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, প্রথমে কক্সবাজারগামী একটি তেলবাহী ট্রাক চুনতি জাঙ্গালিয়া এলাকায় গতিরোধকের কাছে এসে থামে। এই ট্রাকের পেছনে অটোরিকশাটিও থামে। এ সময় পেছন থেকে আসা দ্রুতগতির একটি কাভার্ড ভ্যান অটোরিকশাকে ধাক্কা দেয়। পরে সেটি তেলবাহী ট্রাকের পেছনের অংশের নিচে ঢুকে যায়। এতে অটোরিকশাটি দুমড়েমুচড়ে যায়। ঘটনার পর কাভার্ড ভ্যানের চালক গাড়ি রেখে পালিয়ে যান।
জানতে চাইলে দোহাজারী হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মাহাবুব আলম প্রথম আলোকে বলেন, বিষয়টি জানার পর তাঁরা ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠিয়েছেন। এ ঘটনায় তদন্ত করে আইনগত পদক্ষেপ নেওয়া হবে।