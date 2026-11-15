নবীনদের ‘ম্যানার শেখাতে গিয়ে’ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৬ শিক্ষার্থী বহিষ্কার

নবীনদের ‘ম্যানার শেখাতে গিয়ে’ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৬ শিক্ষার্থী বহিষ্কার
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে নবীন শিক্ষার্থীদের র্যাগিং ও শৃঙ্খলাভঙ্গের দায়ে দুই বিভাগের ২৬ শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন মেয়াদে বহিষ্কার করা হয়েছে। একই ঘটনায় সতর্ক করা হয়েছে চার শিক্ষার্থীকে। অন্যদিকে যৌন হয়রানির অভিযোগে আরেক শিক্ষার্থীকে দুই সেমিস্টারের জন্য বহিষ্কার করা হয়েছে।
১ নভেম্বর অনুষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৭৫তম সিন্ডিকেট সভায় এ শাস্তিমূলক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। গতকাল শনিবার ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক আতিকুর রহমান বিষয়টি প্রথম আলোকে নিশ্চিত করেন।
বহিষ্কৃত ২৬ শিক্ষার্থীর মধ্যে ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগের ১৭ জন। ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের নবীন শিক্ষার্থীদের র্যাগিংয়ের ঘটনায় তাঁদের বিরুদ্ধে এ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তাঁদের মধ্যে সানি নেহালী ও সানাউল করিমকে দুই বছরের জন্য এবং বাকি ১৫ শিক্ষার্থী শেখ মেহেদি হাসান, আরিফ হোসেন, সৈয়দ সিয়াম আল নাহিয়ান, সাবিরা ওয়াসিমাত সারা, সৈয়দ সাজ্জাদ হোসাইন, শাহরিয়ার জুবায়ের ফাহিম, সাদমান সাকিব ইরফান, প্রীতম কুমার সরকার, রিয়াদ হাসান, হাজবুত জাহান হাসিব, সাব্বির আহমেদ, এন আর নির্ঝরা, ফাইজা জামান পূর্বা, মেহেদী হাসান ও মাহাথির জিসান। তাঁদের প্রত্যেককে এক বছরের জন্য বহিষ্কার করা হয়েছে।
অন্যদিকে লোকপ্রশাসন বিভাগের ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের এক শিক্ষার্থীকে মারধর ও অর্থ দাবির ঘটনায় ওই বিভাগের নয়জন শিক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে আল নাজিব মাহি, কাইয়ুম মোস্তফা, মোহাম্মদ আবদুল কাইয়ুম, তারিক জামান ও মোফাজ্জল হোসেনতকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে।
এ ছাড়া মুজাহেদুল ইসলাম, সায়েম হাফিজ, আবদুল ফাত্তাহ ও নবী হোসেনকে এক বছরের জন্য বহিষ্কার করা হয়েছে। একই ঘটনায় বিভাগের আরও চার শিক্ষার্থীকে সতর্ক করা হয়েছে। অন্যদিকে যৌন হয়রানির অভিযোগে ব্যবস্থাপনা বিভাগের ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী জিহাদুল করিমকে মাস্টার্সের দুই সেমিস্টারের জন্য সাময়িক বহিষ্কার করা হয়েছে।
খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগের নবীন শিক্ষার্থীদের ‘ম্যানার শেখানোর’ নামে দীর্ঘক্ষণ আটকে রাখা, মানসিক নির্যাতন, অপমানজনক কাজ করতে বাধ্য করা এবং গভীর রাত পর্যন্ত ক্যাম্পাসে বসিয়ে রাখার অভিযোগ ওঠে বহিষ্কৃতদের বিরুদ্ধে। এ ছাড়া এক নারী শিক্ষার্থীকে ধর্ষণের হুমকি দেওয়ার অভিযোগও করেন ভুক্তভোগীরা। এসব ঘটনায় প্রায় ১৬ জন শিক্ষার্থী লিখিত অভিযোগ দেন। পরে বিভাগীয় তদন্তের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যান্টি র্যাগিং ভিজিল্যান্স কমিটির সভায় চার সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। তদন্ত কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে ২৭৫তম সিন্ডিকেট সভায় অভিযুক্ত ১৭ শিক্ষার্থীকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
লোকপ্রশাসন বিভাগের ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে সিনিয়রদের ‘ম্যানার শেখানোর’ নামে শ্রেণিকক্ষে হস্তক্ষেপ, মেসেঞ্জার গ্রুপ থেকে বাদ দিয়ে একাডেমিক তথ্য থেকে বঞ্চিত করা, ২৫ হাজার টাকা দাবি এবং মারধরের অভিযোগ ওঠে। এসব অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বিভাগীয় তদন্ত শেষে র্যাগিং ও শৃঙ্খলাভঙ্গের দায়ে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদের বহিষ্কার ও সতর্ক করার সুপারিশ করা হয়।
অন্যদিকে ব্যবস্থাপনা বিভাগের ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী জিহাদুল করিমের বিরুদ্ধে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন, আপত্তিকর ভিডিও ধারণ করে ব্ল্যাকমেল, অর্থ আদায়, ভুয়া পরিচয়পত্র ব্যবহার করে হোটেল বুকিং এবং গর্ভপাত করাতে বাধ্য করার অভিযোগ করেন এক ছাত্রী। এ অভিযোগ তদন্তে গঠিত কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে ২৭৫তম সিন্ডিকেট সভায় জিহাদুলকে দুই সেমিস্টারের জন্য বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক আতিকুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, ২৭৫তম সিন্ডিকেট সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সিদ্ধান্তগুলো চিঠি আকারে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে পাঠানো হবে।