টাঙ্গুয়ার হাওরে পরিবারের সঙ্গে ঘুরতে গিয়ে নৌকার জানালা দিয়ে পড়ে শিশু নিখোঁজ

টাঙ্গুয়ার হাওরে পরিবারের সঙ্গে ঘুরতে গিয়ে নৌকার জানালা দিয়ে পড়ে শিশু নিখোঁজ
সুনামগঞ্জের টাঙ্গুয়ার হাওরে পর্যটকদের সঙ্গে ঘুরতে আসা মাসুম আহমদ নামের পাঁচ বছরের এক শিশু পানিতে পড়ে নিখোঁজ হয়েছে। হাওরের গোলাবাড়ি এলাকায় আজ শুক্রবার বেলা একটার দিকে এ ঘটনা ঘটে। মাসুম আহমদ সিলেট নগরের শেখঘাট এলাকার বাসিন্দা কবির আহমদের ছেলে। কবির আহমদ পরিবারের সদস্যদের নিয়ে হাওরে ঘুরতে এসেছিলেন।
পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সূত্রে জানা গেছে, কবির আহমদ শুক্রবার সকালে সিলেট থেকে তাহিরপুর আসেন। এরপর তাহিরপুর উপজেলা সদর থেকে একটি নৌকা ভাড়া করে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে টাঙ্গুয়ার হাওরে যান। তাঁদের নিয়ে নৌকাটি গিয়ে হাওরের গোলাবাড়ি এলাকায় থামে।
গোলাবাড়ি গ্রামের বাসিন্দা খসরুল আলম জানান, নৌকাটি গ্রামের ঘাটে ছিল। মাসুমের বাবা-মা তখন নৌকার ওপরে ছাদে ছিলেন। ভেতরে মাসুম তার দাদির কাছে ছিল। একপর্যায়ে নৌকার জানলা দিয়ে বাইরে তাকাতে গিয়ে মাসুম পানিতে পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গেই পানিতে নেমে কবির আহমদ ও নৌকায় থাকা অন্যরা মাসুমকে খুঁজতে থাকেন। খবর পেয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের লোকজন গিয়ে মাসুমের সন্ধান শুরু করেন।
বেলা চারটায় তাহিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. দেলোয়ার হোসেন মুঠোফোনে জানান, পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের লোকজন নিখোঁজ শিশু মাসুমের খোঁজ করছে। স্থানীয় লোকজনও এতে সহযোগিতা করছেন।