মহাসড়ক পার হওয়ার সময় বাসচাপায় এক ব্যক্তি নিহত

প্রতিনিধি
লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম
সড়ক দুর্ঘটনাপ্রতীকী ছবি

চট্টগ্রামের লোহাগাড়ায় যাত্রীবাহী বাসের চাপায় আবুল কালাম (৪৫) নামে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। আজ সোমবার সকাল ৭টার দিকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। এর আগে গতকাল রোববার বেলা ১১টার দিকে উপজেলার চুনতি ইউনিয়ন পরিষদের সামনে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কে একটি বাস তাঁকে চাপা দেয়।

চুনতি ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) সদস্য মনিরুল মাবুদ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, নিহত আবুল কালাম কিছুটা বাক্ ও মানসিক প্রতিবন্ধী। গতকাল মহাসড়ক পার হওয়ার সময় একটি বাস তাঁকে চাপা দেয়। এরপর তাঁকে স্থানীয় বাসিন্দারা উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেন। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

ইউপি সদস্য মনিরুল মাবুদ আরও বলেন, আবুল কালাম দীর্ঘদিন ধরে চুনতি বাজার এলাকায় বসবাস করে আসছেন। স্থানীয় দোকানিদের বিভিন্ন কাজকর্মে সহযোগিতা করতেন তিনি।

দুর্ঘটনার বিষয়ে জানতে চাইলে দোহাজারী হাইওয়ে থানার ওসি সালা উদ্দিন চৌধুরী প্রথম আলোকে বলেন, ‘এ ঘটনা পুলিশকে কেউ জানায়নি। আমরা খোঁজখবর নিয়ে আইনগত ব্যবস্থা নেব।’

