বাগেরহাটে উপজেলা সমন্বয়কারীসহ এনসিপির ১২ জনের পদত্যাগ

বাগেরহাটে উপজেলা সমন্বয়কারীসহ এনসিপির ১২ জনের পদত্যাগ
বাগেরহাটে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদর উপজেলা শাখার প্রধান সমন্বয়কারী, যুগ্ম সমন্বয়কারীসহ ১২ জন দল থেকে পদত্যাগের ঘোষণা দিয়েছেন। আজ রোববার দুপুরে বাগেরহাট প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলনে তাঁরা এই ঘোষণা দেন।
সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন এনসিপির বাগেরহাট সদর উপজেলা কমিটির প্রধান সমন্বয়কারী আলী হুসাইন। পদত্যাগকারী অন্যরা হলেন যুগ্ম সমন্বয়কারী কাজী মাহফুজুর রহমান, সদস্য আশিকুর রহমান, শেখ রাসেল, শেখ মিজানুর রহমান, মো. হাসান শেখ, মো. শহীদুল ইসলাম, শেখ জাহিদুল ইসলাম, শেখ নাবিল হোসেন, মো. জনি, মুনিয়া আক্তার এবং মো. রাতুল আহসান। লিখিত বক্তব্যে ১২ জনের নাম থাকলেও প্রেসক্লাবে ওই পদত্যাগের ঘোষণা দেওয়ার সময় ছয়জন উপস্থিত ছিলেন।
লিখিত বক্তব্যে আলী হুসাইন বলেন, ‘গত বছরের ৩ জুন এনসিপির বাগেরহাট সদর উপজেলার দায়িত্ব গ্রহণ করি। সেই থেকে চলতি বছরের আজ ১১ জানুয়ারি পর্যন্ত ২৪–এর গণ-অভ্যুত্থানের যে অঙ্গীকার নিয়ে, নতুন বাংলাদেশ গড়ার যে প্রত্যয় নিয়ে এনসিপির জন্ম ও পথচলা, তার সঙ্গে বর্তমান প্রেক্ষাপট ও রাজনৈতিক সমীকরণে অসামঞ্জস্যতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। নতুন বন্দোবস্তের যে স্বপ্ন দেখেছিলাম তার ব্যত্যয় হওয়ায় এনসিপির সঙ্গে আর পথচলা সম্ভব নয়। আমার ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক দর্শন সাংঘর্ষিক হওয়ায় প্রধান সমন্বয়কারীর পদ থেকে ব্যক্তিগত কারণে পদত্যাগের ঘোষণা করছি।’
সংবাদ সম্মেলন শেষে পদত্যাগপত্র দলের সংশ্লিষ্ট সব দপ্তরে পৌঁছে দেওয়া হবে জানিয়ে আলী হুসাইন আরও বলেন, ‘দায়িত্ব পাওয়ার পর দলের নাম ব্যবহার করে হামলা, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, হাটবাজার দখল, মামলা–বাণিজ্যসহ কোনো ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হইনি। তাই আজ থেকে এর দায় আমার ওপর বর্তাবে না।’ এনসিপির ১২ জন সদস্য তাঁর সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলেও লিখিত বক্তব্যে উল্লেখ করেন তিনি।