শরীয়তপুরে এনসিপির নেতা-কর্মীদের নেতৃত্বে যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসীর বাড়িতে ডিম নিক্ষেপ

শরীয়তপুর
শরীয়তপুরের নড়িয়া উপজেলায় যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী আওয়ামী লীগ নেতার বাড়ির সামনে লোকজন জড়ো হলে পুলিশ মোতায়েন করা হয়। গতকাল মঙ্গলবার উপজেলার তেলিপাড়া গ্রামেছবি: সংগৃহীত

শরীয়তপুরের নড়িয়া উপজেলায় যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী আওয়ামী লীগ নেতার বাড়িতে ডিম নিক্ষেপের ঘটনা ঘটেছে। গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় উপজেলার চামটা ইউনিয়নের তেলিপাড়া গ্রামে মিছিল নিয়ে ওই বাড়িতে ডিম ছোড়েন একদল যুবক। তাঁদের নেতৃত্বে ছিলেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) স্থানীয় কিছু নেতা-কর্মী। পরে পুলিশ তাঁদের সেখান থেকে সরিয়ে দেয়।

ওই প্রবাসীর নাম জাহিদ হাসান। তিনি দীর্ঘদিন ধরে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে থাকেন। যুক্তরাষ্ট্র শাখা আওয়ামী লীগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক সম্পাদক তিনি। প্রধান উপদেষ্টার যুক্তরাষ্ট্র সফর ঘিরে আওয়ামী লীগের বিভিন্ন প্রতিবাদ কর্মসূচিতে জাহিদ হাসানকে অংশ নিতে দেখা গেছে। এ–সংক্রান্ত কিছু ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। তবে এনসিপি ও বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের নেতাদের অভিযোগ, নিউইয়র্কে প্রধান উপদেষ্টার সফরসঙ্গীদের সঙ্গে খারাপ আচরণ ও এনসিপি নেতাদের ওপর ডিম নিক্ষেপের ঘটনায় জাহিদ জড়িত।

গতকাল বিকেল থেকে জাহিদের গ্রামের বাড়ির সামনে লোকজন জড়ো হতে থাকেন। এলাকায় উত্তেজনা দেখা দিলে সেখানে পুলিশ মোতায়েন করা হয়। সন্ধ্যায় এনসিপির শরীয়তপুর জেলার প্রধান সমন্বয়কারী রুহুল আমীনের নেতৃত্বে কিছু লোক তেলিপাড়া গ্রামে বিক্ষোভ মিছিল করেন। এরপর জাহিদের বাড়ির ঘর লক্ষ্য করে কয়েকটি ডিম নিক্ষেপ করা হয়। ওই সময় জাহিদের পৈতৃক বাড়িতে তাঁর এক ভাইয়ের স্ত্রী ছিলেন।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শরীয়তপুরের সাবেক আহ্বায়ক ইমরান আল নাজির প্রথম আলোকে বলেন, ‘প্রধান উপদেষ্টার সফরসঙ্গীদের সঙ্গে খারাপ আচরণ ও ডিম নিক্ষেপের ঘটনাটি প্রতিবাদ করার জন্য ফেসবুকে আহ্বান জানিয়েছি। ওই ঘটনা ঘটিয়েছেন যে জাহিদ হাসান, তাঁকে সামাজিকভাবে বর্জনের ডাক দিয়েছি। আমাদের কিছু ছেলে ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মীরা বিক্ষোভ মিছিল ও ডিম নিক্ষেপ করে ফিরে এসেছেন।’

এ বিষয়ে জানতে চাইলে জাতীয় নাগরিক কমিটির শরীয়তপুর জেলা প্রধান সমন্বয়কারী রুহুল আমীন বলেন, ‘অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার সফরসঙ্গীদের ওপর ন্যক্কারজন আচরণ করা হয়েছে। আমাদের এনসিপির কেন্দ্রীয় সদস্যসচিব আখতার হোসেনের ওপর ডিম নিক্ষেপ করা হয়েছে। জাহিদ হাসান নামের আওয়ামী লীগের এক নেতার নেতৃত্বে এ ঘটনা ঘটানো হয়েছে। এর প্রতিবাদ করার জন্য আমরা তাঁর গ্রামের বাড়ি নড়িয়ার তেলিপাড়া এলাকায় এসেছি। তাঁর পরিবারের কেউ এখানে থাকে না। তাই তাঁদের কাছে প্রতিবাদ পৌঁছে দিতে পারিনি। আমরা শান্তিপূর্ণ অবস্থান করে ওই গ্রাম থেকে ফিরে এসেছি।’

নড়িয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আসলাম উদ্দিন মোল্যা প্রথম আলোকে বলেন, ‘জাহিদ নামের এক যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসীর বাড়ির পাশে কিছু লোক জড়ো হয়ে মিছিল করেছেন। পুলিশ পরিস্থিতি শান্ত রাখতে তাঁদের সরিয়ে নিয়েছে। সেখানে ডিম নিক্ষেপ ও বিশৃঙ্খলার কোনো ঘটনার খবর পাইনি। এ রকম কোনো অভিযোগও কেউ করেনি।’

