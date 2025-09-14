ভাড়া বাসায় পড়ে ছিল স্বামীর রক্তাক্ত লাশ, স্ত্রীর চিৎকার শুনে অভিযুক্তকে আটক

ভাড়া বাসায় পড়ে ছিল স্বামীর রক্তাক্ত লাশ, স্ত্রীর চিৎকার শুনে অভিযুক্তকে আটক
কক্সবাজার শহরের একটি আবাসিক এলাকার একটি ভাড়া বাসা থেকে এক ব্যক্তির (৫২) গলাকাটা লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল শনিবার দিবাগত রাত ১২টার দিকে এ ঘটনা ঘটেছে। নিহত ওই ব্যক্তির বাড়ি রাঙামাটি জেলায়। এ ঘটনায় নিহত ব্যক্তির স্ত্রীর (৪০) চিৎকার শুনে একজনকে (৫৪) আটক করে পুলিশে দিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।
এলাকাবাসীর ধারণা, স্ত্রীকে ধর্ষণে বাধা দেওয়ায় ওই ব্যক্তিকে খুন করা হয়েছে। তবে পুলিশের ধারণা, নিহত ব্যক্তির স্ত্রীর সঙ্গে অভিযুক্ত ব্যক্তির সম্পর্ক ছিল। প্রেমের সূত্র ধরে এ হত্যাকাণ্ড ঘটতে পারে। এ ঘটনায় ধর্ষণের আলামত সংগ্রহের জন্য নিহত ব্যক্তির স্ত্রীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়েছে। প্রতিবেদন পেলে বিস্তারিত জানা যাবে।
পুলিশ ও প্রতিবেশীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, নিহত ও অভিযুক্ত দুজনের বাড়িই রাঙামাটিতে। তাঁরা আগে থেকেই পরিচিত ছিলেন। দুজনেই কক্সবাজার শহরে আনারস বিক্রি করতেন। গত শুক্রবার থেকে অভিযুক্ত ব্যক্তি সাবলেট হিসেবে নিহত ব্যক্তির বাসায় ওঠেন। গতকাল মধ্যরাতে ওই বাসা থেকে নারীর চিৎকার শুনে প্রতিবেশীরা এগিয়ে আসেন। এ সময় তাঁরা রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁর স্বামীকে মৃত পড়ে থাকতে দেখেন। তখন ওই নারীর পরনের কাপড়ের বিভিন্ন অংশ ছেঁড়া ছিল। পরে লোকজন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেন।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে কক্সবাজার সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ইলিয়াস খান আজ রোববার বেলা ১১টায় প্রথম আলোকে বলেন, ‘তাঁরা পূর্বপরিচিত ছিলেন। গতকাল রাত ১২টার দিকে দুজন একসঙ্গে মদ্যপান করেন। এ সময়ই হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। হত্যায় ব্যবহৃত ছুরি উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ এ হত্যার রহস্য উদ্ঘাটনে কাজ করছে।’